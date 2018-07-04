安徽两车追尾致8死 肇事货车驾驶员涉疲劳驾驶

原标题：安徽两车追尾事故致8死 肇事货车驾驶员涉疲劳驾驶

中新网7月4日电 近日，安徽发生一起危化品运输车碰撞起火并导致路侧民房燃烧造成8人死亡、4人受伤的严重事故。安徽省天长市公安局交通管理大队今日在官方微博通报称，肇事货车因刹车不及时追尾碰撞前方违法停车的油罐车，事发时涉嫌违法超载、疲劳驾驶。

6月28日2时8分许，杜某某驾驶皖K6XXXX号重型半挂货车（准牵引总质量39吨，实载煤矸石69.9吨），沿安徽省阜阳市颍上县S102线由东向西行驶至100公里加700米处，追尾碰撞前方费某某驾驶的豫ND1XXX /豫NU4XX挂号重型半挂油罐车（准牵引总质量40吨，实载汽油30.5吨），导致其所载汽油泄露并起火爆燃，引燃其他2辆重型半挂货车，造成2名驾驶人死亡。同时，事故导致路北侧一栋三层民房发生火灾，造成民房内6人死亡、4人受伤。

通报指出，从事故初步调查情况看，事发路段为Y字形路口，肇事货车因刹车不及时追尾碰撞前方违法停车的油罐车，事发时涉嫌违法超载、疲劳驾驶，具体原因正在调查中。

通报提到，该事故反映出当前危化品运输车、重型货车肇事风险仍然突出，也暴露出重点车辆驾驶人安全意识淡薄、违法行车等问题仍然易发多发。特别是当前已进入暑期，危化品等货物运输量大，交通违法和事故风险上升，需引起各企业及驾驶人高度重视。

责任编辑：霍宇昂