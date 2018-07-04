生态环境部：长江池州段污染案已批捕63人

原标题：生态环境部：三部门挂牌督办长江池州段污染案 已批捕63人

央广网北京7月4日消息（记者杜希萌）生态环境部4日透露，已联合安徽省环境保护厅对媒体反映长江安徽池州段堆存大量工业固体废物问题进行了现场调查。经查，该固体废物堆存点位于池州市贵池区前江工业园区内，主要物质为铁矿石选矿尾渣、污泥及除尘灰拌合物等，经鉴定属于有害物质。目前，池州市公安局贵池分局已立案侦查。

生态环境部办公厅、公安部办公厅、最高人民检察院办公厅日前给安徽省有关部门发出的通知称，为消除环境安全隐患，严厉打击环境违法犯罪，决定对长江安徽池州段堆存大量工业固体废物问题联合挂牌督办，要求安徽省环境保护厅督促协调有关地方政府和相关部门对堆存的工业固体废物妥善处置，防止发生次生环境污染，对相关企业存在的环境违法行为依法查处。

据统计，今年1至6月，沿江五市（马鞍山、芜湖、铜陵、池州、安庆）检察机关共建议环保部门移送涉嫌污染环境犯罪案件14件32人，已批捕长江安徽段环境污染系列案17件63人，监督公安机关立案7件11人。

生态环境部土壤环境管理司负责人表示，生态环境部将强化督察问责，推动落实企业污染防治主体责任，督促地方保障固体废物集中处置能力。同时对各地落实情况进行定期调度督导，分期分批组织开展专项督查，并在全国范围内进行通报。对责任不落实、工作不作为的，将通过中央环境保护督察等机制严肃追责问责。

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