河北内丘县医院门口3辆公交车被打砸 警方介入

原标题：河北内丘3辆公交车被当街打砸 警方已介入调查

中新网邢台7月5日电 （张鹏翔 李铁锤）针对网络视频“内丘县公交车被当街打砸”一事，河北省内丘县委宣传部5日晚间通报称，5日上午9点10分左右，在内丘县医院门口发生一起打砸公交车玻璃事件。经查，因内丘县宏图公共交通有限公司法人刘某和公司股东夏某因公司运营问题发生纠纷，当日，公司法人刘某带领公司司机将3辆公交车玻璃砸毁。就此事，内丘县警方也发布通报称，警方已当场带离有关人员，同时介入调查。

5日上午，一条“内丘县公交车被当街打砸”的视频在微博、微信群等网络平台上传播。视频显示，3辆公交车遭到一群统一穿着蓝色衣服并带有肩章人员的打砸，3辆公交车的玻璃被砸毁。

5日晚间，内丘县委宣传部通报称，5日上午9点10分左右，在内丘县医院门口发生一起打砸公交车玻璃的事件。该事件被网友通过视频发布到博客、微信群等网络平台后引起社会关注。经查，该视频统一着蓝色服装人员系内丘县宏图公共交通有限公司司机，着白色服装的系该公司管理人员，非执法人员。据了解，宏图公交有限公司系由刘某、夏某两人合资成立的一家公交公司。公司股份两人各占50%，公司法人为刘某，监事为夏某。事件起因系该公司内部股东发生经济纠纷所致。此前，两人合资购买五菱牌公交车5辆，后刘某以夏某所管理的5辆五菱牌公交车不服从公司统一管理，存在安全隐患为由，于2018年5月3日到内丘县行政审批局注销了这5辆五菱牌公交车营运资格。但是，7月5日上午，夏某又私自安排司机上路运营，刘某发现后上前制止，当班司机不服从管理，刘某就带领公司司机以损坏车辆方式来制止几辆公交车的运行，导致了这次“打砸公交车”事件的发生。目前，内丘县交通运输局出租汽车管理站已启动应急机制，约谈公司股东，避免事态进一步扩大。

就此事，内丘县警方也发布通报称，事件发生后看，民警迅速赶赴现场进行处置，警方当场带离了有关人员，已介入调查。（完）

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