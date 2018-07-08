原标题：国家副总理为什么会有这么多兼职？

撰文| 孟亚旭

最近一段时间，副总理的各种“兼职”屡次登上头条。

比如，韩正任推进海南全面深化改革开放领导小组组长，胡春华任中央农村工作领导小组组长。

其实，除了“小组”，高层还会设立一些“委员会”，比如中央全面深化改革委员会等。

这些小组也好，委员会也好，都叫“议事协调机构”，但也有一些不同。今天，政知见（微信ID：bqzhengzhiju）想说的话题，便是这个。

党中央的议事协调机构

先来解释一下议事协调机构：

是为了完成某项特殊性或临时性任务而设立的跨部门的协调机构，在政府系统内和党委系统内均存在。

当然，配置规格都比较高。

大家应该还记得，前一段时间，习近平担任了四个委员会主任的消息曾占据媒体头条，这四个委员会分别是——“中央全面深化改革委员会”、“中央网络安全和信息化委员会”、“中央财经委员会”、“中央外事工作委员会”。

这都是党中央的议事协调机构。

当然，这里还有个背景。

今年3月中共中央曾印发《深化党和国家机构改革方案》，其中就提到，要把四个“小组”改为“委员会”，就是以上这四个委员会。

在这次改革中，除了上述4个小组更名外，还有一些新组建和不再设立的委员会。此外还有一个办事机构变更的，即中农办（中央农村工作领导小组办公室）被整合进新组建的农业农村部。

“按照惯例，中央农村工作领导小组不是一个常设机构。它是由国务院分管农业的副总理担任组长，副组长是一些正部级官员，中农办主任是副部级的官员。”政知见（微信ID：bqzhengzhiju）请教了一位国务院发展研究中心的相关专家。

最新的消息是，国务院副总理胡春华任这个小组的组长。

国务院的议事协调机构

说完党中央的议事协调机构，再来看一下国务院方面。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）先来补充一个情况。

新中国成立以来，特别是改革开放以来，中央政府经过多轮的行政体制改革，形成了形式多样的部际协调机制，当然，成立的原因很多，其中一个就是单个政府部门无法系统性地解决数量众多的跨部门的公共问题。

政府部门之间的协调机制有很多种，比如部际联席会议，比如部门协议，再比如就是本文提到的议事协调机构。

“国务院议事协调机构，是我国国务院的组成部门之一，是指为了完成某项特殊性或临时性任务而设立的跨部门的协调机构，包括各类领导小组、协调小组和工作组，以及部分委员会、办公室、指挥部等。”复旦大学国际关系与公共事务学院教授朱春奎在一篇文章中这样写道。

对比来看。

政知君统计一下换届以来的消息，国务院的4位副总理都多了不少“兼职”，比如——

国务院副总理 韩正 推进海南全面深化改革开放领导小组组长

京津冀协同发展领导小组组长

第四次全国经济普查领导小组组长

推进“一带一路”建设工作领导小组组长

推动长江经济带发展领导小组组长

国务院食品安全委员会主任 孙春兰 国务院防治艾滋病工作委员会主任 胡春华 中央农村工作领导小组组长

国务院扶贫开发领导小组组长

国家防汛抗旱总指挥部总指挥

首届中国国际进口博览会筹备委员会主任 刘鹤 国务院促进中小企业发展工作领导小组组长

除了副总理外，一些议事协调机构由国务委员任组长，比如国务院残疾人工作委员会的主任就是国务委员王勇。

但上面图表里面提到的并不都是议事协调机构。

比如韩正任组长的“第四次全国经济普查领导小组”，国务院的通知中提到，这个领导小组“不作为国务院议事协调机构，任务完成后自动撤销。”

“严控”

去年4月，中共中央印发的《中国共产党工作机关条例（试行）》中提到：

“严格控制议事协调机构常设办事机构的设立。议事协调机构负责的事项，可以交由现有工作机关牵头协调或者建立协调配合机制解决的，不另设常设办事机构。”

换句话说，关于议事协调机构的数量，一个大的趋势是“严控”。

以中央纪委为例。

十八届中央纪委的工作报告显示，中央纪委监察部参加议事协调机构由125个减至14个；省级纪委、监察厅（局）参与议事协调机构由4619个减至460个，把力量集中到主责主业上。

但近些年来，一些新的议事协调机构成立，比如：

在党中央层面——

2014年1月的中共中央政治局会议研究决定中央国家安全委员会设置（主席为习近平）。会议决定这个委员会作为中共中央关于国家安全工作的决策和议事协调机构。

2017年1月的中共中央政治局会议决定设立中央军民融合发展委员会（主任是习近平），作为中央层面军民融合发展重大问题的决策和议事协调机构。

在国务院层面——

2015年，国务院决定将“国务院机构职能转变协调小组”的名称改为“国务院推进职能转变协调小组”，作为国务院议事协调机构。

2017年11月，国务院金融稳定发展委员会成立，作为国务院统筹协调金融稳定和改革发展重大问题的议事协调机构。

在“严控”背景下成立这些议事协调机构，更显高层对相关议题的重视程度。

“2013年中国新一届政府组建后，我们大力推进简政放权的机构改革，许多国务院议事协调机构都取消了，而打击侵权假冒工作领导小组保留了下来。”

2016年11月，时任国务院副总理汪洋在美国出席中美工商界午餐会时，曾用这句话表明中国对知识产权保护的高度重视。

资料 | 中国政府网 新华社 人民网等

校对 | 李喆

责任编辑：霍宇昂