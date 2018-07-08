普吉沉船事件最新进展：船长负主责 凤凰号未超载

原标题：泰普吉沉船事件最新搜救进展：船长负主要责任、“凤凰号”未超载
[环球网综合报道 记者 朱梦颖]7月5日下午，载有127名中国游客的两艘游船分别在泰国普吉珊瑚岛、梅通岛倾覆。8日上午，中国救援队再次赶往事发海域展开搜寻工作，同时，泰国官方再次举行普吉沉船事件发布会，通报最新搜救进展。
泰方表示，泰气象局4号曾发布预警，禁止普吉海域船只出港。泰方还称，据目前消息，“凤凰号”船只没有超载。
对于相关责任人的调查情况，泰警方目前认为船长负主要责任，但船长对此否认。目前，两位船长已接受调查。普吉岛事件调查小组将进一步扩大范围。
泰方还表示，目前尚处于72小时“黄金救援期”，泰方将尽全力进行救援。目前，泰国政府已出台了关于遇难者赔偿方案的文件。
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