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“诗人政委”马誉炜少将卸任正军级职务

“诗人政委”马誉炜少将卸任正军级职务
2018年07月20日 16:32 澎湃新闻
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马誉炜 资料图马誉炜 资料图

　　据“中国退役军人”“一号哨位”“东部战区”等涉军媒体微信公众号消息，7月19日上午，退役军人事务部召开座谈会，就《退役军人保障法（初稿）》向各界征集意见。退役军人事务部副部长钱锋出席座谈会并讲话。

　　来自军地的10余名有关部门负责同志、军事法律专家学者、现役军人、退役军人、媒体代表参加座谈，从不同角度提出了意见建议。

　　上述消息提到，马誉炜以北京军区善后办原副政委的身份出席上述座谈会，这也表示马誉炜已不再担任这一正军级职务。

　　官方资料显示，马誉炜（1956.9）是河北景县人，研究生文化程度，1976年入伍，1976年9月入党，曾任北京卫戍区政治部主任等职，参加过唐山抗震救灾和西南边境防御作战，少将军衔。本轮军改之后，马誉炜出任北京军区善后办副政委。

　　值得一提的是，马誉炜是中国作家协会会员，笔名马达，还曾被称作“诗人政委”。

　　中国新闻出版网2012年的一篇报道写道，上世纪90年代中后期，马誉炜在某炮兵旅担任了6年多政委，曾先后两次荣立二等功，有着“兵有痛痒我着急，兵有委屈我内疚，兵有长进我高兴，兵有难处我解忧”的爱兵情怀，被官兵们誉为“爱兵政委”，成为全军的先进典型。

　　因为他喜欢写诗，官兵们又把他誉为“诗人政委”。当他2008年8月调任北京卫戍区政治部主任时，不少媒体在新闻报道中仍然喜欢在马誉炜名字前加上“诗人政委”。此后，马誉炜又成了“诗人将军”。

责任编辑：霍宇昂

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