北京百子湾车祸案犯罪嫌疑人被批捕 曾致2人死亡

[案件通报 | 百子湾车祸案犯罪嫌疑人吴某以涉嫌交通肇事罪被朝阳区人民检察院批准逮捕]根据朝阳区人民检察院发布的消息称，2018年7月20日，北京市朝阳区人民检察院经依法审查，以涉嫌交通肇事罪对犯罪嫌疑人吴某批准逮捕。

检察机关经依法审查查明，2018年6月14日6时1分，犯罪嫌疑人吴某（女，1996年7月出生，吉林省人，系某直播平台主播）驾驶小型客车行驶到北京市朝阳区百子湾南一路时，车辆先撞上公路上的行人宋某，然后又撞倒路中央护栏并侧翻，最后将道路对向正常行驶的贾某驾驶的三轮车撞翻。事故造成宋某当场死亡，贾某经医院抢救无效死亡。经查，吴某未取得机动车驾驶证，酒精检测结果显示其当日血液中酒精含量为95.6mg/100ml，属于醉酒驾驶，事故发生时其车速高于70.4千米/小时，低于79.3千米/小时，交警部门认定其应当负事故主要责任。

来源：北京检查

责任编辑：霍宇昂