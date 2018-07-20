名似兄弟的两厅官 在同一岗位接连落马

原标题：名似兄弟的两厅官，竟在同一岗位接连落马

来源：长安街知事

安徽省地质矿产勘查局党委书记、局长李从文涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。（2018年7月20日）

安徽省地质矿产勘查局党委书记、局长李学文涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。（2014年7月23日）

时隔4年零3天，安徽省纪委发布的这2条消息，几乎一模一样。细看下来，只差一个字——李从文，跟从着他的前任李学文，也栽了。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，两人虽然职务相同、名字相似，但并不是兄弟俩。

李学文1958年11月出生，山东省无棣县人，从山东矿业学院地质系毕业。早年，他在煤炭部、中国煤田地质总局任职，1996年来到安徽省煤田地质局任党委副书记，后升任书记、局长。2011年12月转任省地质矿产勘查局局长，直至2014年落马。

李从文则于1960年3月，出生在安徽巢湖，后来从长春地质学院地质系毕业。1985年8月，他参加的第一份工作，就是在安徽地矿局担任地质调查队技术员。

2007年，李从文来到安徽省地质矿产勘查局，担任党委委员、副局长。巧合的是，当2011年12月李学文调任该局局长之际，李从文刚好又转任华东冶金地质勘查局当局长，两人失之交臂。

一晃3年，这次擦肩，直接导致他们再也没能共事。

2014年9月26日，李学文落马后2个月，李从文从华东冶金回到地质矿产勘查局，接任党委书记、局长。

值得一提的是，在李从文就任局长当天，该局召开了干部大会，（后来也宣告落马的）时任安徽副省长陈树隆发表“重要讲话”，他说：李从文同志政治坚定，思想素质好；重视反腐倡廉建设，履行党风廉政责任制，自我要求严格。

李从文也在会上谈了3点感受：一，坦坦荡荡做人；二，踏踏实实做事；三，清清白白为官。

此后，李从文也确是在该局内部开展各类整治活动，反复要求要强化按程序和规矩办事的意识。

即便是他的最后一次公开露面，即今年7月6日的年中工作会议上，李从文还高喊以更高站位，认识“讲忠诚、严纪律、立政德”的深刻内涵，“从我做起严纪律”。

何其讽刺！

2016年12月底，芜湖县法院公开宣判李学文受贿、国有公司人员失职一案。

法院认为，李学文单独或伙同其亲属非法收受他人给予的财物共计人民币66万余元；由于工作严重不负责任，造成国有公司6713.2万余元的特别重大损失。法院决定数罪并罚，判处其有期徒刑7年，并处罚金40万元，违法所得予以追缴。

李学文落马后，李从文本来是来“救火”的，可没想到，不单“火”没救成，他自己也“引火上身”了。两个如此现实的案例摆在眼前，发人深思！

责任编辑：霍宇昂