包头暴雨洪涝 危急关头兵工厂冲出一队崭新装甲车

原标题：危急关头！兵工厂冲出一队崭新装甲战车

7月19日，包头市突降暴雨，造成特大洪涝灾害，一机集团在接到包头市救援请求后，迅速派出由装甲车和特种车辆等组成的救援车队，直接冲出厂区驰援灾区。

在苏德战争的斯大林格勒战役期间，面临兵临城下的德国大军，斯大林格勒拖拉机厂的工人们直接驾驶着刚造好的T-34坦克迎战德军，半个多世纪过去之后，类似的一幕在中国上演。据“内蒙古第一机械集团公司”公司公众号“魅力一机”7月20日报道，7月19日，包头市突降暴雨，造成特大洪涝灾害，一机集团在接到包头市救援请求后，迅速派出由装甲车和特种车辆等组成的救援车队，直接冲出厂区驰援灾区。

据报道，包头市最大降雨量在固阳县西斗铺镇，达到173毫米，引发特大洪涝灾害，造成部分村庄受灾严重。由于洪水肆虐，道路损毁严重，普通救援车辆根本无法到达最严重的受灾村庄。

上午11点，一机集团接到包头市救援请求，派出救援队驰援灾区。不到半个小时，一支由8×8轮式战车、4×4高防护特种车等7辆救援车辆，28名抢险队员组成的抢险救援队集结完毕，冒雨赶赴固阳灾区。

大批轮式救援车辆迎着洪水冲进村庄，成为第一支进入下小营村的救援队伍。在无人机的帮助下，一机集团装甲车队确保了周边村民都已经安全转移，圆满完成了此次抢险救灾任务。

据报道，内蒙古第一机械集团公司，是中国最大的主战坦克生产基地，是隶属于中国兵器工业集团公司的特大型军工企业，是国家“一五”期间156个重点建设项目之一，该集团生产的多款外贸陆军主战装备多次在兵器工业集团公司举办的“装甲日”活动上惊艳亮相。

值得注意的是，此次一机集团出动抢险救灾的装甲车辆，就曾在“装甲日”活动上亮相，面对暴雨来袭，一机集团的装甲车辆经受住了极端恶劣环境的考验，也从侧面证明了中国制造的装甲装备的优异性能，而网友的评论则更加直接：“这波操作比什么广告都管用。”

责任编辑：霍宇昂