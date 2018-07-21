美战忽局局长证明中国威胁方式很搞 但真的不能笑

原标题：美战忽局局长证明“中国威胁”的方式很搞，但我们真的不能笑！

久违了的白邦瑞，从《火星救援》里看到“中国威胁”。

好久没有白邦瑞的消息了。

没想到今天又看到他。

《美国之音》报道截图

你也许会想，这个美国“老白”是谁？

他为什么要说“中国威胁”，说“中国人好斗？”

这要从头说起。

话说在遥远的华盛顿，有三个彼此不太服气的圈子——学术圈、智库圈和政策圈。

他们的身份翻译过来，就是大学老师、智库学者和政府官员。

智库学者说，这3个圈子对美国决策的影响力排名，是政策圈＞智库圈＞学术圈，当然，大学老师对此并不认同。

不论怎么排，1945年出生的白邦瑞（Michael Pillsbury）都算一号人物。他在美国小布什政府时期，做过防长拉姆斯菲尔德的高级顾问，被称作“五角大楼里一直好斗的鹰”，主笔起草过《中国军力报告》。

资料图：白邦瑞

后来五角大楼里渐渐没“老白”什么事了，他进入智库圈，就任华盛顿智库哈德逊研究中心中国战略研究主任。

中美两国学界都有人这样评价白邦瑞：中国话巨好，靠早年和中国交往积累的人脉，混在华盛顿。

2015年，“白主任”在太平洋两岸都火了一把，因为他一本“巨著（巨忽悠之著）”↓

《百年马拉松——中国取代美国成为全球超级大国的秘密战略》

在书中，“白主任”提出了让他闻名中美的“惊人发现”：

自尼克松以来，奉行“对华接触”政策的8位美国总统全都“被中国骗了”，中国实际上从毛泽东时代起，就有一个秘密战略——在2049年中华人民共和国建国百年之际，取代美国，成为“全球霸主”！

“中国人好有心机”的感觉有没有？

“白主任”在书里说：

他在研究中发现，中国鹰派人士向中国领导人提议，中国若想成功崛起，需要设法“误导和操纵美国决策者”，以达到“获取美国情报和获得美国军事、科技和经济援助”的目的。而具体做法，就是“以穷困、落后的形象忽悠历届美国政府，使其不知不觉对中国施以援手，并骗取美国的技术”，最终中国“不费一枪一弹，从美国手中夺走全球政治经济主导权”。

噢，对了，“白主任”还说，中国这招“韬光养晦”源自古代智慧，而且孔子还说过“天无二日，土无二王”。对这些没有好好研究，是美国中国问题专家的最大错误，也是美国被中国欺骗的原因之一。

感觉只有我们的“局座”可以和这位战忽局北美支局长PK！

更让人想不到的是，被《联合早报》形容为“美国核心鹰派人士”的白邦瑞，刚“出道”时是无比亲华的“拥抱熊猫派”。

据说上世纪70年代是他最早提出美国应“联中抗苏”。其观点受到时任国务卿基辛格的重视，当时中美尚未建交，尼克松政府特准建立“白邦瑞渠道”，允许当时27岁的白邦瑞通过中国常驻联合国代表团秘密与中方讨论两国军事合作。

对于对华态度为何会有180度转弯，白邦瑞的解释是，“当年自己太好骗了”。

。。。。。。

2016年，外界盛传“白主任”要C位出道—特朗普任命为白宫中国事务顾问。

《联合早报》此前报道截图

但不知何故，此事一直停留在“盛传”阶段。于是19日走进美国国会“中国威胁”听证会的白邦瑞，身份依旧是“哈德逊研究中心中国战略研究主任”。

按照美国媒体的描述，听证会上的“白主任”挺卖力气的。

他警告美国议员，“请别低估我们在和谁打交道，你可以从过去两个月来中国媒体上看到他们所显露出的那种好战斗性格”。

美国媒体说，中国的野心勃勃已引发美国国会的密切关注，国会两党一致同意严阵检视中国长期以来默默执行的“信息窃取”计划，美国国会目前弥漫了一股浓厚严肃的气氛。

而“白主任”是怎么为这严肃气氛添油加醋的呢？

“坦白说，我最大的担忧之一是航太科技领域，”白邦瑞在听证会上说。“米库尔斯基参议员一直努力捍卫确保美国航空航天局以及国际航空站没有中国涉入，但最近，中国开始愈来愈积极。甚至有部电影，叫《火星救援》，电影最后出现中国航空项目如何解救美国人。他们积极获取我们最敏感的航太技术，吸引美国人的关注，吸引美国人对这些公司投资，然后把这些高科技给他们。”

吓的冬瓜侠重新捡起多年不用的烂俗表情包！

《火星救援》不是好莱坞大片么？

讲了马特·达蒙饰演的美国宇航员被遗落火星，

最后依靠中国人无私奉献出的大推力火箭，帮助美国人救回自己的英雄。

这里有视频⬇️：

冬瓜侠当年在电影院里看到下面这段，还觉得中美好和谐，好有爱⬇️：

但这怎么成了“白主任”嘴里“中国科技威胁”的例证了？

而且，这电影编剧和原著小说作者都是美国人呀↓

美国人编出“中国火箭技术先进，帮助美国救人”的故事，然后反证出中国人火箭技术先进是对美国的威胁……

这逻辑。。。。。。

能骂人么？

但是，冬瓜侠在这里一定要说一下，千万别把白邦瑞的神逻辑当笑话。

他拿《火星救援》举例看起来荒谬，但却实实在在表达了美国精英层对中国进步的敌意。

这敌意首先来自于中国的确在进步的事实，

同时也来自于美国人心里“他们怎么也能行”的“种族优越感”。

当然，我们没义务医治美国人的心病，

也没能力阻止华盛顿国会山变成地球最大的“战略忽悠局”，

我们只能做自己，做好自己。

“白主任”，您说对吧？

责任编辑：霍宇昂