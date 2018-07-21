台空军“经国”号战机再爆胎 机型系美国协助研发

原标题：台空军“经国”号战机再传爆胎 机型系美国协助研发

1503号IDF战机 图源：台媒

海外网7月21日电 台湾空军一架“经国”号（IDF）战机，周六（21日）上午完成训练在台南“空军基地”降落时，因左主轮爆胎、右主轮瘪气，造成飞机偏离跑道，冲到草坪上，台媒称人机平安。

据香港东网报道，台军方消息称，涉事IDF战机隶属台南空军443联队、编号1503，早上7时许进行例行性训练飞行。约两小时后，战机降落基地跑道，但因轮胎出现问题，导致落地后高速行驶的战机偏离跑道，飞行员依照紧急程序处理，飞机轻损，人员平安下机。台“空军司令部”表示，此次意外并未影响军民用飞机起降，目前已成立专案小组调查事故原因。

台军该机型战机曾多次发生类似事故。去年，台湾空军曾在7天内发生4架战机轮胎瘪气事故，其中1架便是台南“空军基地”的IDF战机。今年年初，位于台中的空军清泉岗基地一架“经国”号战机也曾出现爆胎事故。据了解，“经国”号战机是台湾在美国技术协助下设计开发的一种轻型超音速喷气式战斗机，具备视距外作战能力。（海外网 张振）

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