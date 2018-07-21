原标题：为防恐慌 药监局应尽快公布长生疫苗调查结果

7月21日的这个周六，一篇“疫苗之王”的微信公众号文章迅速传播，成为朋友圈转载最多的文章之一。这篇文章之所以有这么大的关注度，是因为7月15日国家药监局发布的《长生生物违法违规生产狂犬病疫苗》的公告。国家药监局的公告说，发现该企业冻干人用狂犬病疫苗生产存在记录造假等严重违反《药品生产质量管理规范》行为，但在一些媒体的报道中，直接给出了制造假药的结论。由此引起了一些接种过狂犬病疫苗的人的担忧，也引起了民众对国产疫苗质量和安全性的怀疑。

“疫苗之王”的文章牵出了康泰生物掌门人曾经经营过的一家疫苗企业发生过狂犬病生产问题；并引用了某些医学专家的话，说“注射失效的疫苗总结为两个字——杀人”。我们无法判断这些是否是事实，但这样的说法加剧了民众对疫苗质量和安全性的担忧。

7月15日，国家药监局发布《关于长生生物违法违规生产狂犬病疫苗》公告后，一些媒体和民众由于对疫苗管理的不了解，直接将违法违规生产说成制造假药，一些长生生物狂犬病疫苗接种者担忧疫苗是否失去保护力，担忧得狂犬病。7月18日，长生生物公告收到《吉林省食品药品监督管理局行政处罚决定书》，公司去年生产的一批“吸附无细胞百白破联合疫苗”，经中国食品药品检定研究院检验，检验结果[效价测定]项不符合规定。这个公告出来后，一些媒体将长生生物报道成制造假药的惯犯，一些家里有小孩接种过百白破的家长讨论是否要补种百白破。其实，这个事件去年已处理完了。“疫苗之王”说康泰生物掌门人曾经生产过不合格狂犬病疫苗，将部分民众的担忧情绪推升至怀疑整个国产疫苗的安全性。

我国《药品管理法》第四十八条对假药有严格的定义。有下列情形之一的为假药：（一）药品所含成份与国家药品标准规定的成份不符的；（二）以非药品冒充药品或者以他种药品冒充此种药品的。所以，长生生物冻干人用狂犬病疫苗生产存在记录造假等，是否等同于制造假药，这需要国家药监局依据调查结果来界定。

其实，国家药监局将药品安全责任放到“重于泰山”的地位。我国对疫苗等生物制剂有着严格的整套安全管理体系，除了严格审批和严格规范生产外，每批疫苗等生物制剂生产出来后需要经过国家药监局中国食品药品检验院的检验合格后才能上市销售。所以，通过疾控中心渠道流通的疫苗是没有质量和安全问题的。至于民众说的接种疫苗后的发热、头晕等基本都属于正常的副作用反应。长生生物即使修改生产记录的问题不被发现，如果有质量问题也是会在中检院的检验中被发现的，民众不应盲目担忧。

目前，对民众盲目担忧情绪的应对，最好的办法是药监局尽快公布长生生物狂犬病疫苗事件的调查结果，说清楚问题的性质和程度，以及处理的办法和措施；同时，详细披露处置长生生物百白破疫苗质量问题的过程，善后措施和结果。否则，任由媒体不专业的报道和民众猜疑，很容易造成一场怀疑用药安全的风波。

责任编辑：霍宇昂