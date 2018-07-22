鲁中晨报：淄博从未进过长春长生的疫苗 一文有误

《鲁中晨报》7月19日7版刊发的《淄博从未进过长春长生生产的疫苗》一文，经调查，已认定该信息不实、报道有误。本报采编环节对采访到的相关信息，没有进一步求证核实，把关不严，误导了读者，我们诚恳道歉并引以为戒。

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鲁中晨报社

7月22日

来源：微信公号“鲁中晨报”

责任编辑：霍宇昂