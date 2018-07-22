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鲁中晨报：淄博从未进过长春长生的疫苗 一文有误

鲁中晨报：淄博从未进过长春长生的疫苗 一文有误
2018年07月22日 19:45 澎湃新闻
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　　《鲁中晨报》7月19日7版刊发的《淄博从未进过长春长生生产的疫苗》一文，经调查，已认定该信息不实、报道有误。本报采编环节对采访到的相关信息，没有进一步求证核实，把关不严，误导了读者，我们诚恳道歉并引以为戒。

　　目前，鲁中晨报社已经启动问责程序，将对包括总编辑在内的所有责任人进行严肃问责。

　　感谢您一直以来对《鲁中晨报》的关心和支持，欢迎您继续对我们的工作进行监督、批评。

　　鲁中晨报社

　　7月22日

　　来源：微信公号“鲁中晨报”

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责任编辑：霍宇昂

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