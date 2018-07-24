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外交部回应若美航企拒改涉台标注:让我们拭目以待

外交部回应若美航企拒改涉台标注:让我们拭目以待
2018年07月24日 16:11 环球网
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　　原标题：美“拒改涉台标注”航企会被中国禁用机场吗？外交部：让我们拭目以待

　　[环球时报—环球网报道 记者王盼盼]7月25日是中国民航局要求外国航空公司更改涉台错误标注的最后期限，但直到24 日，美国几家航空公司仍然没有做出更改。在24的外交部例行记者会上，有外媒记者询问发言人，中美政府是否就该问题进行沟通？

　　外交部发言人耿爽表示，一个中国原则是国际社会的共识，坚持一个中国原则是中美关系稳定发展的政治基础。一个中国原则不容谈判和磋商。希望美国政府敦促有关企业恪守一个中国原则，尽快做出整改。

　　如果美国航企在期限后仍然拒绝做出整改，中方会采取什么行动？是否会禁止这些航企使用中国的机场？

　　“让我们拭目以待”，耿爽说。

责任编辑：霍宇昂

涉台航企外交部
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