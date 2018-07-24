罕见酷暑致日本单周2.26万人中暑送医 65人死亡

原标题：罕见酷暑致日本单周2.26万人因中暑被送医 65人死亡

[环球网报道 实习记者 杨璐]据日本《每日新闻》7月24日报道，日本总务省消防厅统计显示，7月16日至7月22日一周内，日本全国范围内因中暑而被送往医院的患者多达2.26万人，人数刷新2008年的纪录。其中，65人因中暑死亡，单周内的死亡人数也是2008年以来最多的一次。

由于日本近日持续酷暑，因中暑被送往医院的人数显著增加。7月9日至7月15日，因中暑而被送往医院的患者为9956人。而在7月16日至7月22日一周内因中暑被送往医院的人数比上周翻了一倍有余。此外，从4月30日至7月15日送往医院就医的患者约为2.12万人。7月16日至7月22日仅仅一周时间内，就超过了之前两个半月的人数。

按照都道府县来看，东京都中暑患者人数最多，高达1979人、其次为爱知县（1954人）、大阪府（1779人）、埼玉县（1617人）。此外，从死亡人数来看，爱知县及三重县的死亡人数最多，均为7人，其次为埼玉县（6人）。

从中暑患者年龄上来看，65岁以上老年患者约为1.53万人，占总人数的46.5%。7岁以上18岁以下的患者3665人，占全体的16.2%，未满7岁的婴幼儿童为288人，占总人数的1.3%。

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