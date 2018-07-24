外交部：希望英国以实际行动推动贸易投资自由化

原标题：耿爽：希望英国以实际行动推动贸易投资自由化与便利化

“外交部发言人办公室”公众号（xws4_fmprc）消息，在7月24日外交部例行记者会上，有记者问：英国政府将公布提案，加强审查可能对英国家安全造成影响的外企并购行为。外交部对此有何评论？

耿爽：昨天，我在这里发布了英国外交大臣亨特将于7月30日来中国进行正式访问，并同王毅国务委员兼外长共同主持中英第九次战略对话的消息。当时有记者问中方对此次中英战略对话的期待，我作出了回应。今天我可以再重复一下。

在当前的国际形势下，中英作为联合国安理会的常任理事国、国际秩序的维护者、自由贸易的倡导者，有必要就共同维护以规则为基础的国际秩序，构建开放型世界经济，反对保护主义和单边主义发出积极和正面的信息。

至于你问到的具体案例，也就是英方可能会出台的一些政策，我想说的是，希望英方能够客观地看待企业正常的商业行为，本着互利互惠、共同发展的原则，为外国企业在英国开展投资活动创造一个公平公正的环境。我们希望英方能够以实际行动来推动贸易投资自由化与便利化，以实际行动来反对任何形式的贸易投资保护主义。

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