坦克大赛中国队小组赛对手确定 越南首次参赛(图)

原标题：坦克大赛中国队小组赛对手确定 越南首次参赛

据俄罗斯红星电视台7月23日报道，7月23日，俄罗斯在阿拉比诺靶场“国际军事比赛-2018”新闻中心举行了“坦克两项”比赛的抽签。当天参加抽签的是已经抵达莫斯科的21支参赛队伍代表，尼加拉瓜和安哥拉参赛队伍将在晚些时候到达。俄罗斯为他们预留了坦克和比赛场次，到达之后再进行抽签。

▲坦克两项-2018抽签现场

其他的参赛队伍在比赛裁判委员会在场的情况下以盲抽的形式确定了自己队伍的坦克涂装颜色、场次顺序和赛道。

根据抽签结果，在国际军事比赛开幕当天参加第一场比赛的是乌干达（第一赛道，绿色坦克）、哈萨克斯坦（第二赛道，蓝色坦克）、中国（第三赛道，红色坦克）和科威特（第四赛道，黄色坦克）。

▲图为津巴布韦参赛队伍代表刚抽完签

阿塞拜疆、津巴布韦、印度和南非参赛队伍将参加第二场比赛。

俄罗斯队将参加7月29日的第三场比赛，其坦克涂装颜色为蓝色，在第二赛道，与其同组参赛的还有伊朗和塞尔维亚，安哥拉或尼加拉瓜在抽签后将确定最后一组参赛队伍。

抽签结束后，各国参赛队伍将获得4辆所抽颜色涂装的T-72坦克，俄罗斯总共为参加“坦克两项”比赛的队伍准备了90多辆T-72坦克，中国和白俄罗斯将使用本国的坦克，其中中国所使用的是96式主战坦克，白俄罗斯则用的是本国国防企业升级后的T-72坦克。

第一场比赛将于2018年7月28日12：30开始，参赛队伍将在赛前检查坦克的技术状态，参加技术安全培训，熟悉赛道和障碍等。此外，每支队伍还需要检查坦克制式武器（125毫米滑膛炮，12.7-毫米高射炮，7.62毫米固定机枪）是否处于正常状态，即检查武器的精度。

今年是俄罗斯第6次举办“坦克两项”比赛，其中4次是在国际军事比赛框架内举行的。今年，参赛国家数量从4个增加到了23个，每个国家有4组坦克乘员参加比赛（1组为备用组）。比赛分三阶段进行，第一阶段是“单车赛”，根据“单车赛”结果确定3组最佳乘员，以及将参加第二阶段半决赛“接力赛”的12支队伍；第三阶段是最后的接力赛，共有4支队伍参赛。

▲图为老挝参赛人员

今年参加比赛的23个国家分别是：安哥拉，阿塞拜疆，亚美尼亚，白俄罗斯，委内瑞拉，越南，津巴布韦，伊朗，印度，中国，哈萨克斯坦，科威特，吉尔吉斯斯坦，老挝，缅甸，蒙古，尼加拉瓜，俄罗斯，叙利亚，塞尔维亚，塔吉克斯坦，乌干达，南非。其中，越南，缅甸，叙利亚和南非都是首次参加。

责任编辑：霍宇昂