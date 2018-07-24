胡春华：充分认识防汛抗旱严峻形势 紧盯隐患区域

新华社北京7月24日电近期，我国部分地区遭受严重洪涝灾害，全国也进入了“七下八上”的防汛抗洪关键期。国家防汛抗旱总指挥部24日在京召开全体会议，传达贯彻习近平总书记对防汛抢险救灾工作的重要指示精神和李克强总理的批示要求，研究部署当前防汛抗旱工作。国务院副总理、国家防汛抗旱总指挥部总指挥胡春华出席会议并讲话，国务委员、国家防汛抗旱总指挥部副总指挥王勇主持会议。

胡春华充分肯定防汛抗旱工作取得的阶段性成效。他强调，要充分认识防汛抗旱面临的严峻形势，认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，牢固树立以人民为中心的思想，强化措施，落实责任，全力以赴做好防汛抗旱和抢险救灾工作，确保人民群众生命财产安全和社会稳定。要密切监测天气和汛情旱情发展变化，加强预报预警，充分发挥水利工程作用，科学防御江河洪水。要紧盯各类重点隐患区域，强化应急值守、巡堤查险和险情抢护处置，切实减少中小河流、山洪、城市内涝危害，有效应对台风影响，严防滑坡、泥石流等次生灾害。要坚持防汛抗旱两手抓，最大程度减轻高温干旱危害。要妥善安排好受灾群众生活，中央有关部门将在抢险救灾资金、物资保障和灾后恢复重建等方面加大支持力度，帮助灾区救灾和生产恢复。（完）

责任编辑：霍宇昂