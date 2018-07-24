下半年货币和财政政策已定调 这些人将受益

原标题：国务院传来重磅消息！下半年货币、财政政策已定调 这些人将受益。。。

国务院总理李克强7月23日主持召开国务院常务会议，部署更好发挥财政金融政策作用，支持扩内需调结构促进实体经济发展；确定围绕补短板、增后劲、惠民生推动有效投资的措施。

国务院常务会议定调下半年货币政策和财政政策

一是积极财政政策要更加积极。在确保全年减轻市场主体税费负担1.1万亿元以上的基础上，将科技型中小企业研发费用按75%加计扣除的政策扩大至所有企业，初步测算全年可减税650亿元。对已确定的先进制造业、现代服务业等增值税留抵退税返还的1130亿元在9月底前要基本完成。加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行，推动早见成效；

二是稳健货币政策要松紧适度。保持适度社会融资规模和流动性合理充裕，疏通货币信贷政策传导机制，把支小再贷款、小微企业贷款利息免征增值税等政策落实到位，引导金融机构运用降准资金支持小微企业等；

三是加快国家融资担保基金出资到位，努力实现每年新增支持15万家（次）小微企业和1400亿元贷款目标。对拓展小微企业融资担保规模等成效明显的地方给予奖补；

四是出清“僵尸企业”，严打非法金融机构及活动，守住不发生系统性风险底线。

机构解读下半年货币政策和财政政策

国务院常务会议定调了下半年的货币政策和财政政策，一是积极财政政策要更加积极，二是稳健的货币政策要松紧适度。本次会议引发了市场广泛关注。

海通证券表示，此次稳投资与之前有很大区别。综合来看，目前政策出现微调，货币政策转向中性偏松，积极财政更加积极，有助于缓解下半年经济下滑的担忧。

华泰证券表示，下半年的关键点在于通过相关政策刺激扩大内需，将经济增速控制在合理区间，避免产生系统性风险。会议要求财政政策更加积极，未来将受益基建相关行业，基建投资增速可能触底反弹。

申万宏源表示，在经济下行压力加大的背景下，稳增长+调结构的政策组合，也需要财政宽松予以配合。上半年财政支出偏慢，下半年积极财政仍有空间。

中信证券表示，前期信用风险对股市的压制随着监管政策的边际放松和货币政策的持续发力得到一定缓释，在宽货币向宽信用传导的过程中需要基建或房地产等领域承接信用扩张，建筑、钢铁等周期行业受益最为领先和明显，螺纹钢等黑色大宗商品上涨动能较为充沛。

国信证券预计未来财政政策和货币政策将有望更为积极。板块上我们建议积极关注金融、地产、建筑等此前因外部融资需求大而受压制较多的超跌板块，以及钢铁、煤炭等周期性板块。

广发证券表示，先前金融货币政策已转向宽松，包括央行定向降准、证监会化解股权质押风向、改善资金供求关系，一行两会发布节奏缓和的资管新规配套细则。积极财政政策是临门最后一脚，在重要会议前财政与金融形成统一合力，优先配置财政政策潜在发力方向的基建产业链，此外，性价比较高的银行、煤炭、机械等行业也会迎来估值向上修复的机会。

深圳圆融方德投资管理有限公司研究总监 尹国红：整个市场相对来说偏利好一些，因为整个市场的资金面会相对偏宽松一些。另一方面，具体到行业的话，银行基建机械等与资金面相关度比较高的行业，未来受益会更大，投资者可以适当关注这些行业。

责任编辑：霍宇昂