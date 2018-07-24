新华社：有关“国足踢中超”的建议暂无定论

新华社北京7月24日电（记者岳东兴 公兵）记者24日了解到，近来引发关注的有关“国足踢中超”的建议目前暂无定论。
据悉，为了帮助男足国家队提高成绩，让国足参加中超联赛的建议确实在近期提出过，但在存在不同声音后，相关部门目前计划进行调研，与中超联赛俱乐部投资人进行探讨。
中国足球界其实早在2010年就出现过类似的发展建议，为的是提高U23年龄段的国奥队球员的比赛经验和能力。当时的方案一波三折，先后提出过“国奥打中甲”、“国奥打中超”再到俱乐部与国奥打热身赛，但最终并没有取得多少积极效果，而且也被不少业内人士诟病为违背足球运动规律。（完）
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