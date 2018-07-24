台中市被取消主办东亚青年运动会 连日本都没帮它

原标题：今天这消息对“台独”打击太大了！

台湾“奥运正名”让台中失去东亚青会主办权，连日本都没帮它。

东亚奥委会星期二决定取消台中市主办东亚青年运动会，台湾当局通过多个管道发声以示抗议，宣称这是“公然且手段粗暴地以政治干预体育”。

东亚奥委会是当天在北京举行的会议上通过投票做出上述决定的，参加投票的一共有9个国家和地区的奥委会，其中只有台湾的中华台北奥委会投了反对票，日本奥委会投了弃权票，其他7个奥委会都投了赞成票。

之所以会有这样的压倒性投票结果，是因为这一取消动议完全符合奥林匹克精神。台湾一些势力从今年初开始推动“2020年东京奥运台湾正名公投”，要求届时台湾代表团以“台湾”、而不是以国际奥委会规定的“中华台北”的名义参加东京奥运会。执政的民进党对此“奥运正名”公投活动给予了事实上的支持。东亚奥委会取消台中市主办东亚青年运动会，就是针对这一动向的。

台中市申办2019年东亚青年运动会海报 来源：台中市体育处

台湾使用“中华台北”的名义参加奥运会，这是1981年国际奥委会与台北奥委会正式签署的协议，该协议成功绕开了两岸政治争议，解决了台湾运动员参加奥运会系列赛事的资格问题。但是民进党这一轮上台后，岛内“台独”势力猖獗，妄图把政治带进奥运会，利用奥运给“台独”背书。

台当局指责北京“用政治干预体育”，但真正这样做的恰是台湾激进势力，台当局在这当中扮演了极不光彩的角色。东亚奥委会星期二的决定恰是对来自台湾方向政治干预体育企图的回敬。

这不是中国大陆一方的决定，7个奥委会同时投赞成票，连日本奥委会也没有投反对票，而是以弃权的方式不置可否，充分反映了该决定是东亚社会的共同意志。政治必须远离体育，即使有谁要想搞“台独”，也不要在这个地方折腾。

台中市2014年获得首届东亚青年运动会的主办权，该市表示已经为筹办东亚青运会投入6亿多新台币，运动会原定明年举行，现在取消对该市显然会造成一些损失。但这个“锅”要记到台湾推动“奥运正名”公投势力的头上，而不能怪任何岛外的力量。

台中市政府迎接东亚青年运动会，已投入6亿多新台币。

东亚奥委会再次表明了国际社会的严正态度，那就是以“中华台北”名称为标志的奥运模式不容挑战。事实上，洛桑国际奥委会已正式表示不接受将“中华台北”改名，大陆方面也对台湾的所谓“正名”运动提出警告。台湾一些势力不收手，继续一意孤行，现在证明他们就是在往南墙上撞，头破血流是他们应得的教训。

民进党2016年重新上台以来，采取了一系列破坏两岸合作、挑动对立的行动，迫使大陆对其开展反制。两岸力量对比已经非常悬殊，台当局选择与大陆的对抗路线无异于走进政治上的死胡同，台当局和激进“台独”势力的种种表演只相当于茶杯里的风暴，他们的自娱自乐注定要一步步变成自讨苦吃。

大陆社会本来没有与台湾过不去的意思，2014年台湾之所以能获得东亚青年运动会的主办权，也是当时两岸关系和缓时大陆帮着促成的。台湾的未来系于两岸统一，其继续发展至少要以承认一中和不搞两岸对抗为前提。不能不说，与大陆对抗实为台湾社会的不可承受之重。

（本文系《环球时报》今日社评，原标题“台湾‘奥运正名’让台中市失去主办权”）

责任编辑：霍宇昂