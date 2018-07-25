原标题：观察 | 外媒：金砖峰会今日举行，五国在这一问题上“握手成拳”！

据外媒报道，巴西、俄罗斯、印度、中国、南非这5个金砖国家的领导人第十次会晤将于25日至27日在南非约翰内斯堡举行。外媒刊文称，金砖国家将团结应对保护主义。

日本《读卖新闻》7月24日刊载题为《金砖峰会将展示团结》的文章称，五个金砖国家中，拥有压倒性经济实力的中国，准备呼吁“反对保护主义”和“维护国际秩序”，展示金砖国家的团结。

▲7月24日，国家主席习近平在比勒陀利亚同南非总统拉马福萨举行会谈。 （新华社）

文章称，《人民日报》18日称，“保护主义、单边主义阻碍世界经济发展”，虽然没有指名道姓，但批评了特朗普政府的外交和贸易政策。报道同时说，“世界对金砖国家的期待不断上升”，强调了与其他四国合作对抗保护主义的方针。

文章认为，中国自厦门金砖峰会起，主持召开了让其他发展中国家也加入进来的扩大会议，这次也表现出重视与非洲国家等的扩大会议的姿态。

文章称，中印俄等各国领导人预计会在会议表决通过的《约翰内斯堡宣言》中，明确表明团结应对保护主义的姿态。

文章称，对于担任此次金砖峰会主席的南非总统拉马福萨来说，此次峰会是今年2月他就任以来面对的首个外交大舞台。

▲在南非桑顿举行的第10届金砖国家峰会之前，一位代表走过了金砖五国的标志。（路透社）

另据彭博新闻社网站7月23日刊载文章称，中国已经召集了包括印度在内的最大发展中国家的支持，以抵制保护主义。

文章称，中国财政部在其网站上发布的一份声明中说，中国、巴西、俄罗斯、印度和南非在布宜诺斯艾利斯举行的金砖国家财长和央行行长会议上一致同意反对“各种形式的保护主义”。

文章称，财政部部长刘昆在会议上说，金砖国家应该“坚定支持经济全球化和多边主义，旗帜鲜明地反对单边主义和各种形式的保护主义”。

文章称，声明说，刘昆还敦促与会国的财长推动发达国家采取“负责任的”经济政策，并“密切”关注发达国家货币政策调整给新兴市场国家带来的流动性压力。

文章称，刘昆还承诺中国将支持改善金砖国家和其他发展中国家的基础设施。

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责任编辑：霍宇昂