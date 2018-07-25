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希腊火灾已致74人遇难 外交部：暂无中国公民伤亡

希腊火灾已致74人遇难 外交部：暂无中国公民伤亡
2018年07月25日 16:12 环球网
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　　原标题：希腊火灾已致74人遇难，有无中国公民伤亡？外交部：暂无

　　[环球网综合报道]2018年7月25日，外交部发言人耿爽主持召开例行记者会，部分会议实录如下：

　　问：希腊首都雅典附近森林火灾造成的遇难人数升至74人，187人受伤，至少20人失踪。中方对此有何评论？是否有中国公民伤亡？

　　答：日前，希腊发生严重山林火灾，造成重大人员伤亡和财产损失。中方对火灾死难者表示深切哀悼，对死难者家属和伤员表示诚挚慰问。中国驻希腊使馆正同希方有关部门保持密切沟通。经核实，目前暂无中国公民伤亡消息。

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希腊森林大火已致数十人死亡 政府进入紧急状态

责任编辑：霍宇昂

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