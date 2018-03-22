新京报评取消高考加分项：兼顾公平和多元的改革

原标题：取消高考加分项：兼顾公平和多元的改革

■ 观察家

高考加分一直遭遇造假质疑，常常成为舆论焦点。彻底取消高考奖励性质加分，也是顺应舆论呼声。

近日，教育部印发《关于做好2018年普通高校招生工作的通知》，对今年普通高校招生工作进行全面部署。根据《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》和《教育部 国家民委 公安部 国家体育总局 中国科学技术协会关于进一步减少和规范高考加分项目和分值的意见》相关规定，全面取消体育特长生、中学生学科奥林匹克竞赛、科技类竞赛、省级优秀学生、思想政治品德有突出事迹等全国性高考加分项目。

这对高中学生和家长来说，并非新消息。这是执行四年前发布的有关减少和高考加分的政策，也是国家严格按政策实施节点，推进取消高考奖励性质加分的改革。

取消高考奖励性质加分，是基于两方面考量。一是治理高考加分造假，推进高考公平。过去，高考加分一直遭遇造假质疑，常常成为舆论焦点。彻底取消高考奖励性质加分，也是顺应舆论呼声。二是治理“加分教育”。所谓“加分教育”，是一些学生为了获得加分，专门去上特长培训班打造特长。这让特长加分变得十分功利，也增加学生负担。

那么，取消高考奖励性质加分后，是不是就不关注学生的特长、个性了呢？答案当然是否定的。有各类特长以及综合素质全面发展的学生，将可通过高校自主招生和综合素质评价录取，而获得关注。

目前，全国90所大学进行5%（招生名额的5%）的自主招生改革试点。这些学校的自主招生，主要针对有奥赛和科创竞赛获奖的学生。比如，各省在高考改革中，推进三位一体（高考成绩+大学面试考察成绩+中学综合素质）的综合素质评价录取改革，会更重视高中综合表现。

当然，由于我国高校的自主招生，还和统一高考录取嫁接，也是给获得自主招生资格的学生一定的录取优惠，因此，这还被一些人理解为变相的高考加分。这就需要自主招生进一步改革，给学生更大的选择权，建立学生和学校双向选择机制，以完善这项制度，从而消除舆论担忧。

比如，可在高考成绩公布后，由高校自主提出申请成绩要求，达到要求的学生可自主申请多所大学，大学再独立结合申请学生各项综合素质等进行评价、录取，一名学生可获得多所大学录取通知书再做选择。由于有统一高考分数做基础，学生和学校双选，只要加大信息公开力度，即可保障公平公正。如此，即可改变特长生自主招生是获降分录取优惠的社会观念。

总之，这次在高考奖励性质加分项目上的动作，不是简单的取消，而是一次深入的教育改革。其目标依然是如何保证教育公平的同时，提高教育评价体系的多元化。随着改革的实施，相信高考机制会越发完善。当然，任何改革都不可能一劳永逸，高考改革同样如此。如何让这项制度适应时代发展所需，如何让其更加公平、多元，依然会是一个长期值得关注的话题。

□熊丙奇（学者）

责任编辑：张建利