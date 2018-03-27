原标题： 最近22天，北京这些地区重点排查

来源：“长安街知事”微信公众号

随着清明节的到来，我市将出现祭扫高峰，日前，市城管执法局在全系统下发了《清明节环境秩序保障工作方案》，城管执法部门将在3月17日至4月8日开展清明节环境保障专项执法工作。

城管执法部门将重点查处无照经营丧葬、祭扫用品、孔明灯及烟花爆竹，道路抛撒纸钱，祭扫点周边非法运营，以及协调治理和规劝祭扫点周边市区主要道路、广场、公共绿地焚烧冥币、祭品的行为，并以公园旅游景区、繁华商业特色街区为重点，及时发现和查处影响市容环境秩序的各类违法行为，确保祭扫点周边市容环境秩序良好。

据了解，日前，城管执法部门已提前对各祭扫点、旅游景区周边环境秩序问题高发点位进行全面摸排，开展安全隐患大排查，集中专项整治。在清明节环境保障期间，城管执法部门将严格落实“定人、定车、定岗、定时、定责”五定制度，高峰日期间各祭扫点周边要在7时30分前到岗到位，确保祭扫点周边市容环境秩序良好。

针对八宝山等重点地区和其它祭扫人流密集地区，城管执法部门倾斜执法力量，进行重点布控。同时，进一步建立健全安全管理制度，落实安全责任制，加强各类隐患排查，进一步提高安全意识，严防因市容环境秩序违法行为引发的祭扫火灾隐患。

为减少火灾隐患，避免环境污染，城管执法部门建议广大市民改变焚烧冥币、祭品等不文明的祭扫方式，采用鲜花、植树等文明的祭扫方式来祭奠故去的亲人。同时，城管执法部门也提醒广大市民，不要购买无照商贩贩卖的祭扫用品。

另外，清明节期间，城管执法部门将在石景山八宝山人民公墓，延庆八达岭陵园，海淀万安公墓、金山陵园、温泉墓园、回民公墓等公墓、陵园周边设立城管宣传服务站，宣传倡导文明祭扫并周边环境实施盯守监控，同时为扫墓群众提供指路、公交线路问询等便民服务。

此外，清明小长假即将到来，有不少市民安排外出郊游。城管执法部门提醒广大市民，在外出踏青、欣赏美景的同时也注意不要随意丢弃废弃物，让我们共同维护首都优美整洁的环境。

责任编辑：张义凌