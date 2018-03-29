人民日报海外版：超级大国的小里小气

原标题：超级大国的小里小气

张 红

近来，西方一些政客又为中国对非合作辗转反侧睡不好觉了。美国国会众议院情报委员会主席努涅斯称，中国在世界各地投资港口和基础设施，是出于军事和控制各国政府的考虑。他表示，委员会将调查中国在非洲扩展军事和经济实力的情况。这无疑是“中国威胁论”的最新变种。

对此，中国的回应是两个成语：“相由心生”、“疑邻盗斧”。中国还有一句奉劝：希望美方有关人士大气一点，阳光一点，不要老是用阴暗的视角看待正常的合作，也不要用自己霸权的思维去揣测解读别国追求共赢的善意。

近来，非洲频频吸引美国的关注。这背后的原因其实很明显，就是发现自己在非洲“掉队”了。

英国《金融时报》网站就曾评价，如果唐纳德·特朗普的“美国优先”政策有一个镜像，那便是“非洲最后”。事实上，美国对非洲的不重视由来已久。而且，长久以来，美国对非洲的援助模式也始终没能取得令美国满意的效果。

但是，如今，中非合作开始结出累累硕果。中国已经取代美国成为非洲第一大贸易伙伴，2016年末在非投资突破1000亿美元大关。按照很多西方媒体的说法，在非洲，美国已经被中国远远甩在了身后。更重要的是，多方评价都认为，中国在非洲找到了一种有效的合作方式，让中非朝着合作共赢的方向大步前进。

美国开始坐不住了。一些心态复杂的官员和媒体认为，是美国缺位，才让中国有了在非洲发展的机会。按理说，要奋起直追，可以学习借鉴，可以另辟蹊径。但是，美国却选择了“怼”中国，抹黑中国在非洲的形象。

这一边，美国助理商务部长沃尔什宣布美国援非政策将从单纯援助转向商业接触。那一厢，从时任美国国务卿蒂勒森到努涅斯，美国在抹黑中国上不遗余力。

美国的表现让人有些啼笑皆非。作为当今世界唯一的超级大国，本应该有大的气度，但是美国却用这种小气狭隘的表现为自己成功“抹黑”。连非洲联盟主席法基都毫不客气地当着蒂勒森的面说：“非洲国家现在足够成熟，会以自己的意愿衡量和任何国家的合作。”

更令人无语的是，尽管西方媒体和政客们一直指控中国在非洲是“新殖民主义”，但一些西方投资者已经在谋求与中国合作，充分利用中国在当地日益广泛的存在，从中获益。说一套做一套，这正是美国《外交学家》网站文章《中国在非洲——为什么西方应该停止抱怨开始接触》描绘的景象。

非洲社会赞叹，中国“惊人的再度崛起”是“非洲开始复兴的原因之一”。事实上，中国在非洲的作为将为非洲和西方都带来机遇。美国究竟该怎么做？答案很清楚。

责任编辑：张岩