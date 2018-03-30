中青报：别轻易以失败评断“神童”宁铂的活法

原标题：一日谈 | 别轻易以失败评断“神童”宁铂的活法

长江日报：别轻易以失败评断宁铂的活法

今年3月恰值中科大少年班成立40周年，中科大少年班又成为媒体热门话题，而曾经的“中国第一神童”宁铂再次受到人们的审视。宁铂没成为人们期望的那种大科学家或者知名企业CEO。于是有些人把他归为“失败者”，或者说这个昔日神童成了一个悲剧。

失败或者悲剧，是一种价值判断。宁铂2岁半可背30多首毛泽东诗词，3岁数数到100，4岁识400字，5岁上学，6岁学习中医和使用中草药，8岁下围棋读《水浒传》，9岁可作诗。本来的神童，专业上、社会地位上本来大有发展前途，结果却“泯然众人矣”。

对宁铂的评价，是以一种成功与失败的标准进行的，这种标准本质上来自一种在社会上很流行的“成功学”，做大官、能赚钱、有社会地位的就是成功者，谁的“市值”最高，谁就是最成功者。这些成功者是很多人心目中的人生导师，他们说的话全是“金句”。似乎成功者之外是“庸众”，是失败者。

社会需要各种引领性人物，但这并不意味着，普通人都失败了。人是人的目的，每个人有自己的选择。做自己想做的人、过自己想过的生活，就可以成就美丽人生。即便是“成功”者，也有明显的相对性。和爱因斯坦相比，诺奖获得者可能也算很失败。用这种成功标准型塑人们的人生，往往会造成人格和价值的撕裂，这正是很多人生悲剧的根源。

（作者：杨于泽 原标题：别轻易以失败评断宁铂的活法）

燕赵都市报：闯红灯发朋友圈集赞认错，切莫流于形式

机动车闯红灯扣6分罚200元，行人闯红灯乱穿马路将如何处罚呢？近日，在番禺广场地铁站出口，有市民因为过马路不遵守交通规则，被交警罚看交通安全宣传片。如果赶时间也可以选择发朋友圈说明自己违反交规情况并集齐20个赞，或将朋友圈截图发到10个微信群就可放行。（3月29日《广州日报》）

治理路口文明本就是一场持久战，交管部门开展工作要务实求效，持之以恒。如今，不管是在大城市，还是在小地方，乱穿马路、闯红灯已慢慢演变成交通治理中的“牛皮癣”。究其原因，一方面在于市民遵规守法的意识不够，许多时候，市民只是看见有交警执法，才去注意遵守交通法规，只要交警不在，往往是脑门一拍，身体就不自主地闯了红灯，横穿了马路。另一方面，也在于交管部门在治理过程中，经常是摆摆花架子，走个形式，应付了事。

（作者：文科 原标题：闯红灯发朋友圈集赞认错，切莫流于形式）

北京青年报：有专门法规滋养，快递才能“快成长”

27日，我国第一部专门针对快递业的行政法规《快递暂行条例》（以下简称《条例》）出台，将于2018年5月1日起施行。《条例》针对用户电子数据信息保护、快件丢失后如何索赔等问题进行了明确规定。《条例》的出台，填补了自2009年邮政法修订以来的法律空缺。

数据显示，2017年全国快递业务量完成了400.6亿件，快递业务收入近5000亿元。我国快递业务量规模已经连续4年位居世界第一。不过，成绩可喜，问题不少。此次公布实施的《条例》，就是针对各种问题作出的相应规范，实施效果值得期待，这有助于快递业更快成长。

（作者：张海英 原标题：有专门法规滋养，快递才能“快成长”）

光明网：攻克雾霾成因，回应民众期待

据中国环境报2018年2月27日题为《总理基金项目实施半年取得阶段性进展：雾霾成因研究项目实施半年取得进展》的报道，项目取得的进展主要包括“解决科研‘小散慢’问题”“解决科研与需求脱节问题”“破解科研资源与数据共享难题”，据言“大气重污染成因与治理攻关作为总理基金项目，服务于国家重大战略需求，不是单纯的科研工作，是科学研究与管理决策紧密结合、科学研究与治理行动协同促进的重大科技工程，更是一项重大民生工程，是重要的政治任务。”

期待这个国家投入不菲“不是单纯的科研工作”而是“重要的政治任务”的大工程，能完成总理“这些年我们持续不懈治理雾霾，取得了一定的成效。但还要进一步向纵深方向推进，切实把雾霾成因机理彻底搞清楚。只有研究透了才能更有效地‘对症下药’”的期待，也能及时发声，给民众一个较满意的回复。

（作者：光明网评论员 原标题：攻克雾霾成因，回应民众期待）

北京青年报：安全体验才是网约车江湖的“下半场”

网约车新规转眼就要“两周岁”了，中国网约车的“上半场”，基本是围绕着“准生证”在艰难博弈。一方面是网约车成刚需。根据中国互联网络信息中心公布的数据，截至2017年12月，国内网约专车和快车用户规模已达到2.36亿，较上年增加6824万人，增长率为40.6%，整体增速迅猛。另一方面是监管成难题。截至去年年底，已有超过200个城市出台了地方细则。然而全国人大代表、清华大学政治经济学研究中心主任蔡继明发现，“只有少数地方的管理措施体现了包容审慎的原则”。一句话，网约车领域距离大胆“放”、聪明“管”的臻境，仍隔着千山又万水。

网约车的消费体验是个宏观话题，细分下去，分支众多。在一系列要素当中，“安全体验”估计是自上而下的高权重共识。悖逆安全的无序竞争，只能戕害秩序和利益；而如同地心引力一样的“安全体验”，才是道路交通出行中的根本之计。优步的无人车事件也好，美团打车的新问题也罢，说到底，安全拷问才是行业发展的命门。用滴滴的话说，“网约车竞争每次都以安全体验效率决胜”。这话或显夸张，却是通识之理。

（作者：邓海建 原标题：安全体验才是网约车江湖的“下半场”）

光明网：个税改革具有惠民生的实践意义

今年的《政府工作报告》明确提出改革个人所得税的立法建议，并重点强调提高个税起征点的立法规划，这引起社会极大关注。笔者认为，个税改革将有助于推动实体经济发展，保证供给侧结构性改革的持续深入推进，拉动高质量消费，展示出惠民生的重大实践意义。

通过个税法系列改革，切实降低个税税负之后，必须加强个税税收征管模式的现代化建设和纳税诚信体系建设。全面建立基于居民身份证号码的纳税人唯一识别码制度，结合“金税工程三期”的稳步推进，建立纳税人诚信档案。对相关违规行为进行严格管控，在创业、就业、招考、晋升等方面依法予以限制，对诚信纳税行为大力褒扬，逐步形成人人诚信纳税的良好气氛。

（作者：陈界融 原标题：个税改革具有惠民生的实践意义）

中国教育报：“优先录取寒门学子”提升公平高度

近日，教育部印发《关于做好2018年重点高校招收农村和贫困地区学生工作的通知》，明确2018年继续实施重点高校招收农村和贫困地区学生的国家专项计划、地方专项计划和高校专项计划。但与往年明显不同之处，则是首次明确提出了将加大对贫困家庭学生的政策倾斜，达到有关高校投档要求的建档立卡贫困家庭考生，同等条件下优先录取。

从社会角度来看，如若高等教育系统能够在同等条件下，优先录取和教育关爱那些贫困家庭学子，既拓宽了教育公平“量”的维度，又厚植了教育公平“质”的深度，高等教育系统必将因此而更有价值，更受人尊重。想必大家都明白一个基本事实，学生的学业水平在一定程度上是与社会经济背景紧密联系的，在招生上考虑更多学业水平以外的因素也是大学价值的自我实现。

平等公正的社会环境是和谐社会的基本要求，在教育领域的自然延伸就体现在教育公平，而教育公平被视为实现社会平等公正的“最伟大的工具”，将极大地促进社会阶层有序流动，社会也将越发富有生机和活力。

（作者：张立迁 原标题：“优先录取寒门学子”提升公平高度）

红网：“育人才”远比“抢人才”重要

目前“抢人才”大战，有如下特点：一是来势“汹汹”，蔓延迅速。从去年武汉实施“百万大学生留汉工程”开始，“抢人才”在二线城市中蔓延开来，逐渐形成竞争态势，纷纷放大招“抢人才”。如今，一线城市北上广深亦不再淡定，祭出新招，延揽高端人才。二是吸引人才措施“含金量”高，如提供落户、子女入学、住房、就业、创业、研发经费、薪酬、职务等优惠，招招戳中“痛点”。一些城市干脆开启“塞钱模式”，南京甚至推出了“面试补贴”，求贤若渴之势，令人印象深刻。

人才犹如一颗优良的种子，只有种在适宜的土壤上才能茁壮成长。土壤“有恙”，再好的种子也会水土不服。一个地区的成才环境有问题，抢来再多的人才，结局难免“南橘北枳”。再说，靠“抢人才”发展，抢得了一时，抢不了一世。没有好的成才环境，今天抢到人，明天可能“人往高处走”。“育人才”虽然艰难，但只要革除积弊，形成良好的成才环境，人才自然层出不穷，事业定然蒸蒸日上。

责任编辑：张玉