新京报谈“降压药含致癌物”：只药企召回还不够

原标题：“降压药含致癌物” 只药企召回还不够

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相关药品的召回，显然不适合由公司自说自话。监管部门的及时介入，对维护召回流程的公正性至关重要。

近日，欧盟药品管理局发布公告，称中国华海药业公司生产的缬沙坦原料药被检测出含有N-亚硝基二甲胺的致癌物杂质，决定对该原料药展开评估调查，并要求召回采用该原料药生产的缬沙坦制剂。

人们常说，有什么别有病。惹上病已经是不幸了，而本该用来防病治病的药品又被发现含有致癌杂质，无疑是旧病未去，又添新虑。考虑到这两天“药品安全”正成为舆论场热门议题的背景，此事的关注度也难免在无形中被推高。

药物安全，兹事体大。针对某些特殊药物成“劣药”的情况，李克强总理就明确指示，这事关人类的道德底线，必须给全国人民一个明明白白的交代。这也需要对于药品安全问题的反应机制更敏锐，在涉药的热点事件上，用充分信息披露等主动为民众拨云见雾。

回顾缬沙坦药物致癌问题，其实早在7月9日，华海药业就发布公告确认，欧洲药品管理局（EMA）正在审查其含有缬沙坦原料药（API）的制剂，原因是由于公司在提供给欧洲市场的部分缬沙坦制剂的原料药中意外发现了N-亚硝基二甲胺杂质。其反应也颇显真诚：在7月13日就做出决定，与国内相关客户共同主动召回使用华海药业生产的在国内上市的缬沙坦制剂产品。

在此情境下，相关监管部门也不妨发出声音，为公众释疑。从7月9日涉事公司自曝问题后，对于个中涉及的具体情况等给出说法。

也许就如有些新闻所披露的，本次在缬沙坦原料药中发现的致癌杂质极微量，未必真会带来什么危害，召回完全是从防范风险的角度考虑。

但缬沙坦作为一种常见的抗高血压药物，涉及的人群相当广泛，每个瑕疵或小概率伤害，都可能关系到一批人的健康安全。因此，在这样一个药品的背后，绝没有什么小事可言，都是大事。

由于华海药业是重要的缬沙坦生产厂商，因此，其药品可能会与许多患者产生关联。对于有关药品的召回，不宜由涉事企业自说自话，更要避免由企业自己确定范围。所以，监管部门的及时介入，对维护召回流程的公正性也至关重要。

不止如此，还要追查此事背后的真正漏洞。药品原料出现问题，究竟是药厂本身为了降低原料成本故意采购劣质原料，还是原料提供商为了获益而采取的行为，又或者是竞争对手的恶意构陷？对于深层原因的追问和严查，才算给民众一个明明白白的交代，也才能有效杜绝类似问题再次发生。

也只有让药品安全管理的机制被充分理顺，让更多法律、行动跟进，才能挽回许多人对药品安全失落的信任。

□郑山海（医生）

责任编辑：张岩