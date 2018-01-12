环球网社评:强撑着对中国打人权牌 这是强迫症

原标题：社评：强撑着对中国打人权牌，这是强迫症

法国总统马克龙星期三结束对中国的访问返回欧洲，他在北京期间并未公开谈及所谓“中国人权问题”，一些法国及欧洲媒体觉得这与他面对俄总统普京和土耳其总统埃尔多安时直率进行批评很不一样，忿忿不平。

不能不说，某些欧洲人针对人权问题钻了牛角尖。他们或许确实很在意人权，话说回来，这个世界上谁又不在意人权呢？然而他们执迷于自己的人权观是普世的，并且认为他们的人权观自带了一种向西方世界之外社会，包括向中国这样的文明大国进行传教般推广的权利，这就是很畸形的认知了。

这原本就是一种文化傲慢，当西方遭到新兴国家发展竞争的挑战时，这种傲慢因为受到刺激被进一步放大，成了怪癖一般的固执。

以法国这样的欧洲大国来说，它较之于中国的优势主要就是前几个世纪领先发展所积累下来的存量了。中国今天的经济规模已经数倍于法国，发展速度继续大大领先于它，中国的综合竞争力也越来越往前靠，发展的后劲尤其让法国不可同日而语。法国同中国开展综合竞争，说实话挺难的，这也是欧洲大多数国家与中国对比的实际情形。

人权话题成为欧洲不少人面对中国保持优越感的为数不多的心理筹码之一。其实看看欧洲有多少严重的人权问题，他们解决得并不好，完全是一种自顾不暇的局面。但他们仍有闲情逸致对中国指手画脚。这近乎一种集体强迫症，不在人权问题上冲中国装装蒜，他们就会憋得像几个星期没有找到人说话的长舌妇一样难受。

真要谈人权，找什么样的场合开展交流不行？但他们非要马克龙在国事访问的正式场合给中国撂几句不客气的话。这哪里是要谈人权？这分明是要给中国一个下马威，要以此找法国和欧洲国家的“面儿”。

好在马克龙总统人虽年轻，但却精通于人情及国情世故，知道一旦他那样做，不但找不来法国的面子，反而会失去他作为法国总统的自尊。相信马克龙总统深知在国事访问中给中国“上人权课”不会有利于他访华所要达成的目标，他不想让迫于欧洲舆论任性要求的人权作秀毁掉他的访问，他始终保持了成功政治家应有的清醒。

北京给了马克龙所有礼遇，这同时是对法国和法国人民的尊重。但是说实话，法国在今天这个时间点上“更有求于中国”。这个时候还想冲中国摆谱，要求总统腰里别着“人权鞭子”来北京，这确是一种心理上的病态。

欧洲部分政客、人权组织和媒体其实是想告诉中国：我们的政治制度比你们好，我们的文化和价值观更加高贵，我们的一切都是香奈儿和LV级别的，你们应该膜拜我们。但法国是个精致的盆景，中国是参天大树；法国是草坪，中国是旷野。我们的确很尊重并喜欢法国，但我们会以自己的方式前进，呼唤共同遵守彼此相互学习、同时也相互尊重的逻辑。

中国当然有自己的人权问题，就像西方国家也有它们的人权问题一样。改善人权无止境，但我们不接受西方试图强加给我们的特定人权游戏。其实人权这手牌西方越来越朝中国打不下去了，因为越来越多的主牌、同花顺已经抓到中国的手里。西方早一些改弦更张，会早一些扭转被动。

责任编辑：霍宇昂