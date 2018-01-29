日本外相结束访华后 推特上晒与华春莹微笑自拍

原标题：结束访华后，日本外相晒与中国外交部发言人华春莹微笑自拍
日本外相河野太郎28日结束了对中国的访问。29日，他在网上晒出了一张与中国外交部发言人华春莹自拍互动的照片。
在自己的官方推特上，河野太郎发布了这张和华春莹微笑自拍的照片，并配文称“和一个著名的中国女士”。但河野太郎没有写自拍的时间和地点。
上个月，因为在中国外交部的发布会上误将赴日大熊猫“香香”的名字听错，华春莹的一段视频在网上引发关注。
上月19日，大熊猫“香香”在日本东京上野动物园正式与游客见面。这是时隔29年，上野动物园再次展出熊猫宝宝，在日本引发极大关注，动物园甚至不得不用抽签的方式控制入园看望大熊猫的游客。
据环球网报道，当天，在中国外交部的例行记者会上，一名日本记者用英语询问中国外交部发言人，对于大熊猫“香香”在东京上野动物园公开亮相有何评价时。因为发音问题，华春莹把“香香”听成了日本外务省事务次官“杉山”，严肃地回答了问题。不过经过身边工作人员的提醒，华春莹很快发现自己听错，露出了笑容，现场也传出轻松的笑声。
华春莹的笑容当时也给网友留下了深刻的印象。
河野太郎于27日和28日访华，这是他担任日本外相以来的首次访华。华春莹在29日的例行记者会上表示，河野访华期间，双方就中日关系及国际地区问题深入交换意见，就以中日和平友好条约缔结40周年为契机，推动两国关系改善发展达成共识。当前中日关系处于关键阶段，既有积极进展，同时也还面临不少干扰和阻碍。希望日方与中方共同努力，相向而行，推动两国关系尽早回到正常和健康发展的轨道。
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