大国空中博弈步入五代机时代:歼20一能力优于F35A

原标题：讲武谈兵丨王牌对决：大国空中博弈正式步入五代机时代

自时间进入2018年以来，关于各国第五代战斗机（美标）的新闻不断涌现，颇有令人应接不暇之感。3月5日，美国海军陆战队的F-35B战机首次在西太地区降落在“黄蜂”号两栖攻击舰上，使西太地区正式进入舰载机的隐身时代。

农历新年之前，2月9日，中国空军正式宣布歼-20重型隐身战斗机开始列装作战部队——这无疑是新年伊始中国空军带给国人最为振奋的消息之一。当然，列装作战部队仅仅是歼-20战机向全面形成作战能力迈出的重要一步，该机还要再经过一系列锤炼来完成从雏鹰到战鹰的转变。

1月22日，俄罗斯媒体公布了2架空天军苏-57重型隐身战斗机飞抵叙利亚赫梅米姆空军基地的视频，意味着该机很可能将成为继F-22A之后，第二种投入实战的第五代战机，尽管目前该机尚未完成国家试验。

1月26日，日本航空自卫队在三泽基地正式列装首架F-35A隐身战斗机。联系到近年来日本航空自卫队老旧的F-15J战斗机在东海上空的博弈中面对中国空军战机频频吃亏的情况，其如此高调的宣布F-35A部署，背后的深层含义不言自明。

这四则消息，一方面意味着美国空军F-22A“猛禽”战机终于有了能够与其匹敌的对手——歼-20和苏-57，重型隐身战机之间的对抗与搏杀将从之前的想象成为现实。另一方面，中国周边也终于出现了部署隐身战机的邻国，以及更多的美军隐身战机，其对于东亚空中力量对比的影响不可忽视。

第五代战斗机应当采用哪种空战战术？不同型号的隐身战斗机之间如何对抗？显然，这些问题已经很迫切地摆在了中国空军的面前。即便是对于已经装备和使用隐身战机多年的美国空军来说，其中的不少问题也同样是首次遇到。

超音速空战

从飞行性能上来讲，第五代战斗机相对于之前的第四代战斗机，最大的优势不仅仅在于近距格斗机动性能，而是首次拥有了不开加力条件下的超音速巡航能力。这一能力带给第五代战斗机的性能提升并不亚于隐身技术：一方面能够以更快的速度抵达和撤离战区，压缩了敌方战机以及防空系统的反应时间，使其难以做出有效拦截；另一方面，不开加力超音速巡航能够使第五代战斗机所配备的各型机载制导武器打击范围大大增加，成倍扩大了对敌方重要空中目标的拦截区域。而且，由于涡扇发动机处于不开加力状态，所以其红外特征以及耗油率都比加力状态降低不少，有利于红外隐身，并保证满足作战需要的飞行半径。

因此，如此强悍的不开加力超音速巡航能力也就能够使得第五代战斗机在空中交战阶段全程保持超音速飞行状态，从而将世界空战由以往的亚音速以及跨音速模式推进到超音速模式。在之前第四代战斗机的研发中，受限于航空发动机以及气动布局技术的发展，主要针对的还是中低空、亚音速/跨音速状态下的空战模式，尤其是近距格斗机动性。但是，随着第五代战斗机的批量服役和投入使用，以高制低、以快制慢将逐步成为空战主流。

所谓“天下武功，唯快不破”。第五代战斗机凭借自身出色的不开加力超音速巡航能力，再加上优异的隐身性能，可以在全程超音速飞行状态下向敌方空中目标发动攻击，并且在后者尚未察觉时便脱离攻击，直至其被击落甚至都没有接敌的机会——这种碾压式的性能差距将使得第五代战斗机与第四代/第三代战机之间的空战很容易成为一边倒的屠杀，而跨代的反制将困难重重且代价高昂。

事实上，无论是在美国空军“红旗”多国联合军演，还是中国空军对外报道中提到的“红剑”-2017体系对抗演习中，以F-22A和歼-20为代表的重型隐身战斗机就已经通过自身的表现，展示了第五代战斗机可怕的战斗力，用以一敌十来形容毫不夸张。在这种情况下，唯一能够制约第五代战斗机击落敌机记录的，就只有其自身携带的空空导弹数量了。

一个好汉三个帮

对于现代空中作战来说，早已不再是长机、僚机编组单打独斗的时代了。因此，即便是第五代战斗机拥有很出色的飞行性能、隐身能力以及高度的信息化能力，也不可能在战场上独来独往而脱离整个空中作战体系，那样注定孤掌难鸣。

在这方面，美国空军就曾经走过弯路。笔者曾在此前的专栏文章中介绍过，美国空军最初打算采购多达750余架重型第五代战斗机ATF，即后来的F-22A。但是，受多重因素制约，最后F-22A的服役数量只有180余架，这就注定该机必须要与第四代战斗机配合作战使用。但是，直到必须面对这一现实时，美国空军才发现F-22A所装备的专用机载数据链无法与其他战机实现互联互通，最后不得已才想到了让F-15战机挂载专用数据链吊舱来弥补。

有了这方面的前车之鉴，再加上技术上的后发优势，中国空军歼-20战机就可以预先做好与其他作战平台的数据信息互联互通设计。这样，只要歼-20战机交付作战部队使用，从一开始就可以完全融入到整个空中作战体系中。而且，与歼-20战机一同交付作战部队的还有其最好的搭档，这就是中国空军官方媒体刚刚高调宣传的国产最新型双发重型多用途战斗机——歼-16。

正如美国空军目前为配合F-22A作战使用的是F-15重型战斗机一样，中国空军为歼-20选择的搭档也是歼-16重型多用途战斗机。歼-16虽然从设计定位上来看，属于第四代改进型战斗机，但是其采用的航电设备以及武器系统的技术水平都更接近第五代战斗机。比如，该机配备了目前国内最先进的大功率机载有源相控阵雷达，既大幅提升了对空、对陆及对海跟踪/探测能力，还具备一定的反隐身性能。这样，歼-16在与歼-20战机配合作战使用时，可以先打开机载雷达探测敌方目标，而后者就可以保持电磁静默，依靠前者提供的信息数据开展行动。

另一方面，歼-16可以利用其自身强大的机载弹药外挂能力，为歼-20提供额外的火力支援。前面我们提到，第五代战斗机为了要保持隐身性能，只能在内部弹舱挂载弹药，数量相比第四代战斗机要少得多。比如，F-22A战机的标准弹药挂载配置为2枚近距格斗空空导弹和6枚中远距空空导弹，而歼-20战机从目前公布的图片来看，为2枚近距格斗空空导弹和4枚中远距空空导弹。这样的空空导弹挂载量要应对高强度、大规模的空中作战还是有一定的压力。所以，当歼-16与歼-20配合作战时，后者也可以在深入接敌过程中扮演信息提供者的角色，即通过数据信息传递给前者，由前者发射中远距空空导弹打击目标。如果敌方目标对我方的中远距空空导弹实施干扰，歼-20还可以适时短暂打开机载雷达，烧穿敌方的干扰信号，引导空空导弹实施打击。

此外，歼-16与歼-20还能够采用“引蛇出洞”战术——当敌方只发现歼-16而未能发现歼-20时，前者可以将敌机引入到后者的伏击空域，然后两者配合将敌方击落。可以说，歼-16与歼-20的搭档作战，从某种意义上讲等于是为中国空军打开了一扇通往更先进空战战术宝库的大门，其中蕴含的宝藏可谓是取之不尽用之不竭。未来，随着更多更先进航空武器装备，比如隐身无人机、隐身轰炸机等研制成功和投入服役，中国空军的空战体系将更加完整，空战战术还将进一步升级。

王牌对王牌

俄罗斯空天军苏-57到达叙利亚测试，以及F-35系列战机进入美日两国正式部署后，不同国家、不同型号隐身战斗机之间的相遇、较量以及摩擦将不可避免。此前，俄罗斯航空设计人员曾经设想过苏-57遭遇美国F-22或者F-35战机的可能性，并且有针对性的采取了一些技术手段。比如，苏-57战机两侧的前缘襟翼内装备有专门用于探测隐身目标的L波段相控阵雷达。俄罗斯航空设计人员希望以此来克制F-22或者F-35战机的隐身性能，即便无法实现精确、连续的探测跟踪，至少能够确定美军隐身战机的大致方位，再利用苏-57战机座舱前方的高性能光电探测装置发现和追踪对方的红外辐射信号。只要能够实现对敌方隐身战机持续、稳定的跟踪，就具备了发动打击的条件。而俄方人员的这一设想是否能够奏效，就要看叙利亚战场的实践检验了。

而对于中日双方在东海上空的较量来说，未来中国空军歼-20与日本空中自卫队F-35A相遇也将是大概率事件。在双方都拥有完备而先进的空中作战体系的前提下，不同型号隐身战机之间的性能有可能会决定最后的胜负。总体来看，歼-20与F-35A隐身性能相当，后者的信息化水平以及战场态势感知能力要略胜一筹，而前者的飞行性能更加出色。在这种情况下，哪一方可以扬长避短，就将成为获胜的关键。

责任编辑：张玉