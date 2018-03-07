美方称中国若接管吉布提码头后果很严重 中方回应

问：据报道，朝鲜半岛南北双方商定4月底举行首脑会晤。中方对此有何评论？中方表示将为解决半岛问题发挥应有作用，中方将具体作出哪些努力？

答：长期以来，中方始终主张并积极推动各方通过对话协商解决半岛问题，主张各方通过接触增进理解、建立互信。我们对朝韩双方以平昌冬奥会为契机开展的一系列交流和互动予以肯定和支持，也很高兴看到双方交流互动取得的积极成果。我们认为，这符合半岛全体人民和有关各方的共同利益，也有利于地区的和平稳定。希望半岛北南双方切实落实有关共识，继续推进和解与合作进程。

同时，我们希望有关各方抓住当前时机，相向而行，共同为推动半岛无核化和政治解决半岛问题进程作出努力。中方愿继续为此作出应有的努力，发挥应有的作用。

问：据报道，昨天，美国非洲司令部指挥官称，如果中方接管吉布提一座重要的码头将会产生严重的后果，因为该码头附近有中美以及其他国家的军事设施。中方对此有何回应？

答：我不了解你提到的具体情况。中方一贯秉持开放、包容的态度开展对非合作，不针对第三方，也不具排他性。我们希望美方客观公正地看待中国的发展，也客观公正地看待中非之间的合作。

追问：白宫国家经济委员会主任科恩刚刚宣布辞职，原因可能是他反对特朗普总统对钢铁和铝产品全面征税。中方是否认为他的辞职会影响白宫对华贸易政策？

答：美国的人事任免是美国内政。你应该很清楚我们的立场。

至于你提到的关于美方对进口钢铁和铝产品征税的问题，我的同事和我商务部的同事已经就此表明了中方立场。

问：据报道，3月6日，斯里兰卡总统西里塞纳签署公报，宣布为期7天的全国紧急状态，以应对局部地区发生的佛教徒和穆斯林教徒骚乱。中方对此有何评论？

答：我们注意到有关报道。这是斯里兰卡内部事务，中方相信斯政府和人民有能力处理好当前局势，维护斯社会稳定、民族团结。我们也希望斯方采取切实措施，保护好在斯中国公民安全。

问：据报道，美国国务卿蒂勒森6日称，中国的投资确实有潜力解决非洲的基础设施缺口，但是中国通过使用不透明合同、掠夺性贷款和腐败交易等，加大非洲发展依赖性，使非洲国家债务升高，削弱其主权，损害他们的长期自主可持续增长。中方对此如何评论？

答：昨天记者会上，我已就类似问题阐述了中方立场，这里不再重复。

我想指出，支持非洲实现和平稳定与发展符合国际社会共同利益，也是国际社会的共同责任。中方乐见非洲国际合作伙伴多元化，真诚希望国际社会各方都能加大对非投入，特别是发达国家要切实履行对非承诺。有关方面发展对非关系的出发点和落脚点，应该是支持非洲和平发展事业，积极为非洲发展振兴做贡献，而不是对非洲国家谋求自身发展的努力，正在进行的对外合作说三道四。中非合作好不好，非洲国家和人民最了解，也最有发言权。

这里我还想补充一点，经中非双方协商一致，今年9月将在北京举行中非合作论坛峰会。目前，中非双方正保持密切沟通协调，努力筹备峰会各项事宜。我们相信，此次峰会必将取得圆满成功和丰硕成果，必将为非洲发展和中非合作注入新的强劲动力。

问：你能否介绍9月举行的中非合作论坛峰会的主要议题？

答：我刚才说了，中非双方正就峰会筹备事宜保持着密切沟通协调。我们会适时对外介绍峰会的筹备进展、有关日程和具体安排。

问：据报道，华盛顿智库“全球发展中心”日前发布报告指出，中国“一带一路”倡议的贷款将显著增加包括巴基斯坦、黑山和吉布提等多个国家的债务危机风险。请问中方对此有何评论？

答：作为原则，我们一般不对智库媒体、专家学者的观点作出具体回应。

这里我想指出，中方提出“一带一路”倡议，旨在推动互联互通，促进国际合作，实现各国共同发展。“一带一路”合作的参与方很多是发展中国家，他们往往经济尚欠发达，在基础设施建设方面的需求和缺口比较大。“一带一路”建设奉行共商、共建、共享的原则，给这些国家弥补短板、克服瓶颈、改善民生、发展经济带来了新的机遇和可能。这正是“一带一路”倡议受到广大发展中国家欢迎的一个重要原因。

中方在推进“一带一路”国际合作过程中一贯遵循市场规律和国际通行的规则，重视债务可持续性问题。去年5月，“一带一路”国际合作高峰论坛发布的圆桌峰会联合公报和《“一带一路”融资指导原则》均强调，“一带一路”项目要兼顾经济、社会、财政、金融、环境和债务的可持续性。

“一带一路”倡议提出5年来，得到全球100多个国家和国际组织的响应和支持，已成为当今世界规模最大的国际合作平台和最受欢迎的国际公共产品。如果真像某些人说的，会带来那么多的风险，“一带一路”倡议也不会这么受欢迎，也不会取得这么大的进展。

“一带一路”倡议好不好、项目实不实，参与的国家和人民最有发言权。我相信，“一带一路”建设参与国都会从自身利益出发，作出最有利于自身发展需要的选择和决定。

问：刚才你说，中方将为解决半岛问题发挥应有作用。你能否具体介绍中方发挥的作用？另外，一些中国问题专家担忧中国在解决半岛核问题上会被“靠边站”。中方对此有何评论？

答：我刚才已经说了，中方始终主张并积极推动各方通过对话协商解决半岛问题，主张各方通过接触增进理解、建立互信。中方对近来朝韩围绕平昌冬奥会开展的交流互动一直在给予肯定和支持，一直在给他们加油鼓劲。

长期以来，中方在半岛问题上发挥的积极和建设性作用、作出的不懈努力，得到了国际社会广泛认可和普遍赞赏。下一阶段，中方将与有关各方一道继续努力，共同推动半岛无核化和政治解决半岛问题进程不断向前发展。

问：最近外交部在对半岛问题发表评论时，很少提及六方会谈，中方现在是否不再主张举行六方会谈了？

答：呼吁尽早恢复六方会谈是联合国安理会通过的有关涉朝决议的明确要求，反映了国际社会的共识和共同意愿。所以，推动尽早恢复六方会谈是国际社会应该共同努力的方向。

十三届全国人大一次会议新闻中心将于3月8日10时在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请外交部长王毅就中国外交政策和对外关系回答中外记者提问。欢迎各位届时参加。当日外交部例行记者会暂停一次，3月9日（周五）恢复。

责任编辑：张建利