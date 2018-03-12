代表：太极拳恐被其他国家“抢注” 建议加快申遗

原标题：李光宇代表：太极拳恐被其他国家“抢注”，加快推进申遗工作

中国太极拳申遗之路迈入第11个年头之际，全国人大代表将该项目的申遗紧迫性写进了提案。

全国两会期间，来自河南代表团的李光宇等33名全国人大代表向十三届全国人大一次会议提交了《关于加快推进太极拳申遗工作进一步弘扬太极文化的建议》（下称“《建议》”）。

《建议》中提到，太极拳被誉为21世纪人类最佳健身运动方式、“世界第一健身运动”。同时，太极拳作为中国传统文化的一种符号象征，也已成为中国对外文化交流的重要桥梁和纽带。

李光宇等人认为，作为中华民族珍贵的文化遗产之一，太极拳是中华民族和世界人民共有的文化遗产和宝贵精神财富，展现了中华民族传统文化的创造力，在体育、健康、美学、哲学等多方面都具有不可替代的价值。

2006年5月，太极拳被国务院公布为国家级非物质文化遗产代表性项目。2008年，河南省焦作市正式启动太极拳申报世界人类非物质文化遗产代表作名录工作。不过，由于每个国家申遗名额有限，我国文化遗产众多、竞争激烈，迄今未能成功申遗。

《建议》提到，推进太极拳申报联合国人类非物质文化遗产代表作，进一步弘扬太极文化有三大必要性。

一是有利于传播以和为美的中国文化，树立和平崛起的中国形象。太极拳是当今世界最受欢迎也是海外普及率最高的中国传统健身项目。太极拳文化作为中华民族独特的哲学、思想体系，被世界越来越多的国家所认可和推崇。由于在全世界拥有大量爱好者，太极拳堪称向国际传递中国传统文化的最有效的途径之一。

二，作为中国传统文化的代表性符号，太极拳存在着被其他国家“抢注”的危险。由于太极拳尚未被列入联合国人类非物质文化遗产代表作名录，未获得国际非遗保护权威机构认可，给太极拳的进一步宣传、推广带来诸多不利影响。

三，加快太极拳申遗，有利于进一步整合太极拳文化资源，形成合力，推动这一民族珍贵遗产的传承和弘扬，让太极拳为人类文明作出更大的贡献；同时也能为焦作市太极拳相关文化产业的发展提供契机，使非物质文化遗产项目的开发利用成为推动焦作市经济发展方式转变的重要举措，推动当地社会经济的发展，实现对文化遗产在保护和利用上的双赢。

《建议》还提到，推进太极拳申报联合国人类非物质文化遗产代表作，进一步弘扬太极文化有两大现实性。即太极拳符合联合国人类非物质文化遗产代表作申报标准，太极拳发源地良好的基础与不懈的努力。

基于以上原因，李光宇等人建议，加大对太极拳申遗的支持力度，加快推进太极拳申遗工作，进一步弘扬太极文化。

具体举措包括，将太极拳在文化部备选名录中位次前移，在下一次申遗时优先申报太极拳；文化部加大支持力度，组织各级专家对太极拳申遗专题片和文本进行讨论修改，不断完善基础工作，为申遗成功打下坚实基础。

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责任编辑：张玉