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广东省卫计委原党组成员云斌涉嫌受贿被提起公诉

广东省卫计委原党组成员云斌涉嫌受贿被提起公诉
2018年03月15日 16:05 新华网
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　　原标题：广东省卫计委原党组成员云斌涉嫌受贿被提起公诉

　　新华社广州3月15日电（记者詹奕嘉）据广东省中山市人民检察院15日通报，广东省卫生和计划生育委员会原党组成员、巡视员（正厅级）云斌涉嫌受贿罪一案，由广东省人民检察院侦查终结，交由中山市人民检察院审查起诉。日前，中山市人民检察院已向中山市中级人民法院提起公诉。

　　中山市人民检察院起诉书指控，2000年至2016年，云斌在先后担任广东省人口和计划生育委员会党组成员、副主任、巡视员、广东省卫生和计划生育委员会党组成员、巡视员等职务期间，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受、索取他人财物，数额特别巨大。检察机关依法以受贿罪对云斌提起公诉，追究其刑事责任。

责任编辑：刘光博

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