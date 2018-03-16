原标题：中国1月减持美债167亿美元 仍是美国第一大债权国

中新社华盛顿3月15日电 美国财政部15日公布的数据显示，中国今年1月份减持167亿美元的美国国债。

美国财政部当天发布的数据显示，中国今年1月份的持债规模为1.1682万亿美元，比前一个月减持167亿美元。中国依然是美国的第一大债权国。

美国的第二大债权国日本今年1月份增持43亿美元的美债，持债规模升至1.0658万亿美元。截至今年1月底，外国主要债权人持有的美债总额为6.2604万亿美元，低于2017年12月份修正后的6.2849万亿美元。

对于美国国债问题，中国国家外汇管理局新闻发言人今年1月曾表示，中国外汇储备始终按照多元化、分散化原则进行投资管理，保障外汇资产总体安全和保值增值。与其它投资一样，外汇储备对美债的投资是市场行为，根据市场状况和投资需要进行专业化管理。（完）

责任编辑：张岩