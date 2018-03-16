新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

中国1月减持美债167亿美元 仍是美国第一大债权国

中国1月减持美债167亿美元 仍是美国第一大债权国
2018年03月16日 10:17 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：中国1月减持美债167亿美元 仍是美国第一大债权国　　

　　中新社华盛顿3月15日电 美国财政部15日公布的数据显示，中国今年1月份减持167亿美元的美国国债。

　　美国财政部当天发布的数据显示，中国今年1月份的持债规模为1.1682万亿美元，比前一个月减持167亿美元。中国依然是美国的第一大债权国。

　　美国的第二大债权国日本今年1月份增持43亿美元的美债，持债规模升至1.0658万亿美元。截至今年1月底，外国主要债权人持有的美债总额为6.2604万亿美元，低于2017年12月份修正后的6.2849万亿美元。

　　对于美国国债问题，中国国家外汇管理局新闻发言人今年1月曾表示，中国外汇储备始终按照多元化、分散化原则进行投资管理，保障外汇资产总体安全和保值增值。与其它投资一样，外汇储备对美债的投资是市场行为，根据市场状况和投资需要进行专业化管理。（完）

　

责任编辑：张岩

债权国美债中国
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区