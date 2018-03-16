教育部长回应大学排名问题：可以去参考 不要在乎

十三届全国人大一次会议新闻中心16日举行记者会，教育部部长陈宝生就“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”相关问题回答中外记者提问。

香港紫荆杂志社记者：陈部长您好，在今年2月初公布的2018泰晤士亚洲大学排行榜中，中国有101所大学上榜，请问教育部对此怎么看？在提升高等教育质量，推进内涵式发展方面有哪些关键举措？此外，请您介绍一下教育部对于在内地读书的香港学生提供了哪些便利措施和优惠政策？谢谢。

3月16日10时，十三届全国人大一次会议新闻中心举行记者会，教育部部长陈宝生就“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”相关问题回答中外记者提问。 中新社记者 李卿 摄

陈宝生：谢谢您，您这是一提三问。关于大学排名问题，可以跟你讲三句话：第一句话，经过这十年，特别是十八大以来的发展，中国高校在世界主要排名中位次整体前移，这说明我们高等教育办学的质量和水平已经开始冲刺世界水平，我们办世界水平高等教育的第一方阵已经开始形成。第二句话，有101所学校在2017年上榜，这表明我们高等教育质量的提高、高等教育事业的发展是随着我们经济社会事业发展同向同步同质量提高的。我们走向世界教育核心竞争力显著增强。第三句话，对这些排名、这些评比，你可以去看它，去参考它，但是你不要在乎它，它评它的，我干我的。它仅仅是提供了一种观察和分析高等教育事业发展的角度，在那个角度上，我可以去寻找差距，但是在整体发展上我们要增强自信。这就是我对这些排名的看法。尊敬排名，不为排名，重在走自己的路，建设中国特色的世界一流高等学校。

陈宝生：你刚才讲的关于我们高等教育发展质量问题，我们是办四件事：一是提升培养能力。学校办得好不好，能力十分重要。因为我们学校实际上生产的是未来，是人才，为未来发展提供人才支撑，人才培养能力就是学校的生产力。这是我们要办好的第一件事情。二是要创新人才培养模式。要适应我们这个时代的需要，我们这个时代大家有很多说法，信息化的时代、全球化的时代，新的科技革命的时代，这一段时间人工智能异军突起，引起各方面的高度关注。这都要求我们对人才培养的模式进行改革、进行创新。这样我们才能培养承担民族复兴大任的一代新人这样的历史任务。三是要优化结构。要调整优化我们的学科结构、专业结构，让我们的高等教育能够适应现代化建设的需要。你要为未来提供人才，就要紧盯未来，你要为市场提供服务，就要紧跟市场需求。所以就叫作跟着市场调，盯着未来走，把我们结构搞优化。四是要改革体制机制，为培养新时代需要的各种人才提供体制机制保证。总之，改革是未来教育发展的根本动力，向改革要动力，是我们坚定不移的方针。（根据网络文字直播整理）

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责任编辑：张岩