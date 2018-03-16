陈宝生:高校要树立正确思政观 不能和专业课割裂

原标题：陈宝生：高校要树立正确思政观，不能把思政课和专业课割裂开

3月16日，在十三届全国人大一次会议新闻中心举办的记者会上，教育部部长陈宝生就“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”相关问题回答记者提问。

谈及“提高高校思想政治课质量”时，陈宝生表示2018年要办到“六个一”：要出台一项后备人才培养加强的计划；要举办一个大学生学习“习近平新时代中国特色社会主义思想”的成果展示和交流大会；要进行一次针对所有思政老师的专题轮训；要建设一批思政课发展创新研研发中心；要在部分地方高校建立一批“三全育人”的综合改革试点；要推广树立一批先进典型和优秀课程。

陈宝生还强调，加强高校的思政工作首先要树立正确的思政观，“不能把思想政治课和专业课割裂开来。”

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责任编辑：初晓慧