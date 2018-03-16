陈宝生:高校要树立正确思政观 不能和专业课割裂

原标题：陈宝生：高校要树立正确思政观，不能把思政课和专业课割裂开
3月16日，在十三届全国人大一次会议新闻中心举办的记者会上，教育部部长陈宝生就“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”相关问题回答记者提问。
谈及“提高高校思想政治课质量”时，陈宝生表示2018年要办到“六个一”：要出台一项后备人才培养加强的计划；要举办一个大学生学习“习近平新时代中国特色社会主义思想”的成果展示和交流大会；要进行一次针对所有思政老师的专题轮训；要建设一批思政课发展创新研研发中心；要在部分地方高校建立一批“三全育人”的综合改革试点；要推广树立一批先进典型和优秀课程。
陈宝生还强调，加强高校的思政工作首先要树立正确的思政观，“不能把思想政治课和专业课割裂开来。”
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 人社部回应退休政策引发热议
- 【 军事 】 印军方:若与中国真打印军坚持不了10天
- 【 财经 】 今天会是90岁李嘉诚告别演出的日子吗...
- 【 体育 】 英超-奥巴梅扬进球 阿森纳3-0终结3连...
- 【 娱乐 】 起底黎明新欢：与李治廷曾传绯闻离过...
- 【 科技 】 独家|专访景驰CEO韩旭：百度撤诉后
- 【 教育 】 培训网课买时容易退时难 专家建议缴费...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有