新浪新闻客户端

新闻中心

| 2018全国两会特别报道

陈宝生:高校要树立正确思政观 不能和专业课割裂

陈宝生:高校要树立正确思政观 不能和专业课割裂
2018年03月16日 11:12 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：陈宝生：高校要树立正确思政观，不能把思政课和专业课割裂开

　　3月16日，在十三届全国人大一次会议新闻中心举办的记者会上，教育部部长陈宝生就“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”相关问题回答记者提问。

　　谈及“提高高校思想政治课质量”时，陈宝生表示2018年要办到“六个一”：要出台一项后备人才培养加强的计划；要举办一个大学生学习“习近平新时代中国特色社会主义思想”的成果展示和交流大会；要进行一次针对所有思政老师的专题轮训；要建设一批思政课发展创新研研发中心；要在部分地方高校建立一批“三全育人”的综合改革试点；要推广树立一批先进典型和优秀课程。

　　陈宝生还强调，加强高校的思政工作首先要树立正确的思政观，“不能把思想政治课和专业课割裂开来。”

　　点击进入专题

责任编辑：初晓慧

我要反馈
2018年全国两会专题2018两会 政要发声专题
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区