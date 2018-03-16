新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

江西抚州3名干部被通报 因上班没签到

江西抚州3名干部被通报 因上班没签到
2018年03月16日 16:30 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：江西抚州3名干部被通报：上班没签到

　　近日，临川区纪委督查组对区人社局、区文化广电新闻出版局、区机关事务管理局、区安监局等单位干部作风建设有关问题进行明查暗访，现将有关情况通报如下：

　　2018年3月1日8时35分，临川区文化广电新闻出版局广电股股长邓仁龙、新闻出版股股长梅学斌没有履行早上签到制度。

　　2018年3月1日8时43分，临川区安监局干部高明良没有履行早上签到制度。

　　为严肃纪律，根据《临川区干部作风整顿实施细则》有关规定，经区纪委研究决定，责成区文化广电新闻出版局对邓仁龙、梅学斌作出相应处理；区安监局对高明良作出相应处理，并将处理结果上报区纪委。

　　来源：临川区纪委

责任编辑：张玉

抚州临川区干部
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区