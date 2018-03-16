江西抚州3名干部被通报 因上班没签到

原标题：江西抚州3名干部被通报：上班没签到
近日，临川区纪委督查组对区人社局、区文化广电新闻出版局、区机关事务管理局、区安监局等单位干部作风建设有关问题进行明查暗访，现将有关情况通报如下：
2018年3月1日8时35分，临川区文化广电新闻出版局广电股股长邓仁龙、新闻出版股股长梅学斌没有履行早上签到制度。
2018年3月1日8时43分，临川区安监局干部高明良没有履行早上签到制度。
为严肃纪律，根据《临川区干部作风整顿实施细则》有关规定，经区纪委研究决定，责成区文化广电新闻出版局对邓仁龙、梅学斌作出相应处理；区安监局对高明良作出相应处理，并将处理结果上报区纪委。
来源：临川区纪委
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