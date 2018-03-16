媒体：中国新一轮机构改革将给世界带来这些利好

（两会综述）中国新一轮机构改革将给世界带来哪些利好？

中新社北京3月16日电 题：中国新一轮机构改革将给世界带来哪些利好？

中新社记者 李晓喻

国务院机构改革方案正在经十三届全国人大一次会议审议，改革开放以来中国第八次机构改革蓄势待发。中国的这次改革将带给世界哪些利好？

3月13日，民众在国家林业局正门拍照留念。中新社记者 贾天勇 摄

办事更容易

改革后，中国国务院设置组成部门拟调整为26个，国务院正部级机构减少8个，副部级机构减少7个。

其中，国家工商行政管理总局、质检总局、食药监局，以及国家发改委、商务部反垄断相关职责和国务院反垄断委员会办公室将整合组成国家市场监督管理总局。该机构将负责反垄断统一执法，统一登记市场主体并建立信息公示和共享机制，统一管理计量标准、检验检测、认证认可工作等。

英国《金融时报》报道称，中国整合各部委职能将使政府变得“更容易打交道”，“跨国公司未来不必再和如此之多的部门沟通”。

交流更通畅

根据方案，中国拟整合文化部、国家旅游局，组建文化和旅游部，负责拟订文化和旅游工作政策措施等。

今年政府工作报告指出，最近五年来中国出境旅游人次从8300万增加到1.3亿多。日益壮大的出境旅游者规模为中国国际交流与合作带来了更多可能性。

全国政协委员、贵州省旅游发展委员会主任李三旗说，旅游具有民间外交功能，可架起文化交流、民心交往的桥梁。通过旅游交往，两国民众可逐渐找到文化层面的“最大公约数”。

组建文化和旅游部，意味着中国将以更大力度推动文化事业、文化产业和旅游业融合发展，以旅游为载体，加强对外文化交流，推动中华文化走出去。

援外更高效

是次改革将产生的一批新涉外工作机构中，国家国际发展合作署备受关注。该机构由商务部和外交部相关职责整合而成，负责拟订对外援助战略方针、规划、政策，推进援外方式改革等。

官方称，此举旨在加强对外援助的战略谋划和统筹协调，推动援外工作统一管理，更好服务国家外交总体布局和共建“一带一路”等。

中国现行援外体系比较分散。分析认为，相关职责今后集中在一个部门，将使援外工作更加高效。

服务更到位

方案拟成立的另一个新机构是国家移民管理局，其工作重点是协调拟定移民政策并组织实施，负责外国人停留居留和永久居留管理、难民管理、国籍管理等。

此举背景在于来华工作生活的外国人不断增加，对做好移民管理服务提出了新要求。有了专门机构，今后中国对移民的服务将更加合理高效，更有针对性。

值得注意的是，中国正在努力成为创新型国家，而创新的基础在人才。当前，移民人才已成为发达国家创新创业的重要力量，对移入国的经济贡献非常突出。随着人才争夺战越发激烈，中国需要以更积极主动、开放自信、灵活务实的态度，创造更好的对外开放软环境。

中国与全球化智库称，成立移民管理局释放了中国对全球开放包容发展的明确信号，表明中国将对更多愿来中国发展的国际人才敞开大门。（完）

点击进入专题

责任编辑：刘光博