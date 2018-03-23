载16名中国船员挖沙船在马倾覆 已救出2名中国人

原标题：大马翻船事故新进展：已救出两名中国籍船员
中新网3月23日电 据中国驻马来西亚大使馆网站消息，23日，大使馆从马来西亚麻坡翻船搜救中心获悉，当天下午2时13分，参与马来西亚救援工作的中国广东省海上搜救中心的潜水员在翻船泵舱内发现2名清醒的中国籍船员，3时已被带出船舱，成功脱险，将被快船送往麻坡码头后由救护车送往麻坡医院救治。
图片来源：中国驻马来西亚大使馆网站截图。
搜救人员还在继续全力以赴寻找其余10名失踪的遇险船员。
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