民革创始人李济深之女李筱菊病逝

原标题：民革创始人李济深之女、英语标准化考试改革先驱李筱菊病逝

李筱菊教授。图片来自网络

据广东外语外贸大学（以下简称“广外”）官方微信3月24日消息，2018年3月23日晚，该校李筱菊教授因病在广州逝世。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）另从李筱菊之子李崴及民革中央相关人士处获悉，李筱菊为中央人民政府原副主席、民革创始人李济深之女，同时也是第八届全国人大常委会副委员长、民革第八届中央主席李沛瑶的姐姐。

根据广外官方微信，李筱菊是中国最早研究并引进交际语言教学体系（CLT）的学者，也是中国外语测试理论研究的最早研究者之一。

李筱菊，女，广西苍梧人，汉族，1929年9月出生，毕业于燕京大学（现北京大学）西方语言文学系。李筱菊1953年开始从教，任中山大学外国语言文学系助教、讲师，1970调入广州外国语学院（广外前身），历任英语系讲师、副教授、系副主任、教授、外国语言学与应用语言学专业博士生导师。

据民革中央官网介绍，李筱菊是中国最早一批享受国务院特殊津贴的高级知识分子。从业几十年来，她投身外语教学及改革工作，所编写的英语教材，设计的高考入学考试、高校外语专业学生水平考试及出国人员考试被广泛采用，编写的“中国学生交际英语课程（CECL）”12本被英国文化委员会专家称为“中国唯一可以走向世界的教材”。

另据广外官方微信介绍，李筱菊在英国杂志发表的《为交际教学道路辩护》，被学者视为20世纪80年代国际英语教学改革的代表作之一。李筱菊主编的《交际英语教程》获原国家教委优秀教材奖。1985~1989年，作为全国高考英语考试标准化改革三人领导小组成员之一，李筱菊积极参与“全国高校招生英语科考试标准化试验”项目。该项目于1989年通过国家鉴定，获全国教育科学优秀成果一等奖。

李筱菊的父亲李济深（1885─1959），原籍江苏，生于广西苍梧，原名济琛，字任潮。李济深是民革的主要创始人，是民革第一、二、三、四届中央主席。1949年李济深出席全国政协第一届全体会议，后历任中央人民政府副主席、全国人大常委会副委员长、全国政协副主席。1959年10月，李济深在北京病逝。

李沛瑶（1933—1996）是李济深之子、李筱菊之弟，曾担任第八届全国人大常委会副委员长、民革第八届中央主席。

李筱菊之子李崴，1953年11月生，1988年5月加入民革，2007年1月获澳门科技大学工商管理硕士学位。李崴曾任全国政协常委、民革中央常委、民革广东省委副主委、广东省侨联专职副主席（巡视员）、江门市副市长等职务。

责任编辑：张建利