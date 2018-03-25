特朗普出招后 美国又向中国提出一个奇怪要求

原标题：特朗普出招后，美国又向中国提出了一个奇怪的要求，我们能答应吗？

北京时间3月23日凌晨，美国总统特朗普宣布，将对中国价值高达600亿美元的商品征收惩罚性关税。贸易关系紧张，引发了全球的担忧。当天，在世界贸易组织货物贸易委员会（Counci lon Trade in Goods）会议上，世贸组织总干事罗伯托·阿泽维多发表声明：

绕过WTO机制采取行动，有导致贸易纷争升级的风险，进而破坏贸易体系的稳定性，最终没有赢家。

但在这场会议上，美国代表向中国提出了另一个要求。

美国：要求中国取消“洋垃圾”进口禁令

据路透社报道，在3月23日举行的WTO货物贸易委员会（Council on Trade in Goods）会议上，美方代表表示，中国对于可回收品的进口限制已经极大地中断了全球废金属供应链的运转，要求中国取消对“洋垃圾”的进口禁令。

去年7月18日，国务院办公厅发布《关于印发禁止洋垃圾入境 推进固体废物进口管理制度改革实施方案的通知》，通知称：

2017年年底前，全面禁止进口环境危害大、群众反映强烈的固体废物；2019年年底前，逐步停止进口国内资源可以替代的固体废物。通过持续加强对固体废物进口、运输、利用等各环节的监管，确保生态环境安全。保持打击洋垃圾走私高压态势，彻底堵住洋垃圾入境。

决定禁止进口的“洋垃圾”有4大类共24种，分别是来自生活源的废塑料（8种）、未经分拣的废纸（1种）、废纺织品原料（11种）和钒渣（4种）。这一进口禁令已经从去年12月31日起执行。

近十年来，我国平均每年进口固体废物规模超过5亿吨，成为世界上最大的固体废物进口国之一。据海关总署周五（3月23日）公布的数据显示，中国2月废金属进口为44万吨，其中废铜为13万吨、废铝为12万吨。

中国环保部在送交WTO的文件中指出，“发现大量的高污染垃圾与危险性废物，混合在可回收的固体垃圾中，这严重污染了中国的环境。为保护中国的环境和人民群众的健康，我们要紧急调整进口固体废物清单，禁止高污染固体废物的进口。”

在3月23日的WTO货物贸易委员会会议上，美国代表再次指出：

中国对于可回收品的进口限制已经极大地中断了全球废金属供应链的运转，废金属不是回收再利用了，而是被废弃了。

同时，美国代表明确提出：我们要求中国立即取消进口禁令，修改目前的做法。

中国代表则表示，我们会考虑各国的态度，但每个国家都有处理废品的责任。作为人口大国，中国须限制废品进口，以维护国内环境。

中国“洋垃圾”禁令让外国混乱？

根据美国废弃金属回收工业协会（ISRI）的统计，2016年中国共从美国进口了价值56亿美元的废旧金属制品，19亿美元的废纸（共计1320万吨）和4.95亿美元的废塑料（142万吨）。

如此巨大的出口额也催生出了一个庞大的产业链，美国有15.5万个工作岗位都依赖于美国对中国的垃圾出口，这些工人平均年薪高达7.6万美元，贡献的税收总计达30亿美元。因此，ISRI表示，中国的进口禁令会直接冲击垃圾回收行业。

失去中国这一最大买家，不少美国垃圾回收公司努力寻找替代者。可没有哪个国家能够像中国市场那样吸纳如此大量的可回收垃圾。美国回收系统的工作人员承认，经常会在可回收废纸的垃圾桶内发现玻璃瓶、油毡、手提包、甚至毛衣这样的不可回收物。

▲图片来源：视觉中国

以往，二次分拣工作都由中方完成，费时费力不说，还存在环保风险。有美国媒体报道，中国此次大幅提升固体废物进口标准，将不可回收物在可回收物中的占比降低至0.5%，这对美国回收业来说是“不可能完成的任务”。

3月17日，环保部部长李干杰（现生态环境部部长）在回答中外记者提问时表示：

▲图片来源：视觉中国

在上个世纪80年代末，国际社会就推出了一个公约《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》，我们都是缔约方，这个公约明确规定，充分确认了各个国家有权禁止外国危险废物和其他废物进入本国领土，我们拥有这个权利，也尽到了责任。中国的固体废物进口大致是从上世纪80年代开始的，一开始进口量增加还不算很快，后来进入90年代以后，增加就比较快了。大概20年前，我们整个进口量也就是400万~450万吨，20年间，我们增加到4500万吨，增加了10倍，所以增长的幅度还是很快的。

第二个更为突出的是这些废物进来以后，在加工利用过程中，对环境造成了很严重的污染和损害。

针对外方认为中国的政策引起了“混乱”，李干杰回应：

要么是有些不太了解实际情况，要么是故意把一些责任往外推卸，实际上在整个过程中，我们还是充分考虑了方方面面的情况，给予了比较充足的时间。

各个国家都要立足于自己产生的危险废物和其他废物自己来减量、自己来处理、自己来消化。

责任编辑：张岩