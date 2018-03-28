中央气象台：北京地区4月初还会有几天沙尘过程

原标题：北京地区沙尘今夜将减弱 4月上旬或现较强沙尘过程

中新网3月28日电 在28日的沙尘天气媒体通气会上，中央气象台首席预报员桂海林表示，北京地区沙尘天气到今天夜间会有减弱的过程，未来10天，在4月初还会有几天沙尘过程，4月上旬出现较强的沙尘过程可能性比较大。

3月28日，雾霾沙尘齐聚京城，除此前启动的空气重污染橙色预警之外，官方还发布了今年首个沙尘蓝色预警。在两者“夹攻”之下，全城空气质量已达到严重污染水平。 中新社记者 富田 摄

桂海林透露，根据“风云四号”气象卫星监测情况，华北到内蒙古地区的28日早晨8点时沙尘范围比较大。目前在内蒙古中西部、东北部地区，PM10浓度都非常高，预测沙尘天气还会有一段时间的维持。目前沙尘暴影响范围大概达到150万平方公里左右。

桂海林解释称，中国北方地区以干旱半干旱地表结构为主，前期华北到内蒙古地区降水均偏少，气温偏高，对于北方起沙情况提供了丰富的物质基础，另外又有大风，容易起沙。气旋是给中国以及东亚地区经常带来沙尘天气的天气系统，整体是东移北抬，故东北、华北地区出现了大范围的沙尘天气。春季是沙尘多发季节，整体的沙尘趋势从2000年以来经统计呈略微下降的趋势，不排除某些年份沙尘天气会局部增多。

根据京津冀及周边的PM10的情况，在内蒙古的呼和浩特达到了1600，锡林霍勒接近3000，北京达到2000多，北京、河北地区的PM10的沉降时间久一点。

桂海林称，这次沙尘整体以偏北路径为主，其中影响北京的沙尘主要是随着气旋上升到达内蒙古地区、东北地区，沿偏东路径下来，以偏北路径输送影响到北京，下午2点之后北京PM10急剧上升，空气污染浓度下午2点起同样明显上升，主要是沉降作用。

桂海林指出，沙尘粒子主要来源于蒙古，然后经内蒙古到华北，再影响到北京。随着气旋的东移，沙尘天气将有逐渐减弱的过程，北京地区可能会改善比较慢，到今天夜间会有减弱的过程。这是京津冀的天气形势，在东部地区会改善得快一点。

桂海林介绍称，中国在沙尘天气监测预报方面投入了很多力量，目前中国是世界气象组织亚洲区域沙尘暴预报中心，结合多国的沙尘预报力量，有多种优秀沙尘模式，已经能准确把握这次沙尘天气过程，并展望后续的沙尘过程。目前正是中国北方沙尘多发的季节，新疆南疆地区、中国西北地区会有沙尘天气，总体来说，后续沙尘天气强度不是特别大。未来10天，在4月初还会有几天沙尘过程，4月上旬出现较强的沙尘过程可能性比较大，4月中下旬出现沙尘天气概率相对比较小一点。 针对这次沙尘天气的预报情况，中央气象台根据当时的数据监测和预报，26至28日多次发布了沙尘预警，对公众和相关部门进行了提示，今后中央气象台会及时提供气象服务。

责任编辑：桂强