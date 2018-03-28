北方沙尘天气已影响9省份 覆盖约150万平方公里

原标题：解析北方沙尘天气：覆盖范围广 影响时段集中

中新网3月28日电 据中国气象局网站消息，3月26日至28日，北方遭遇大范围沙尘天气，呈现覆盖范围广、影响时段集中、空气污染程度重等特点。

据悉，3月26日至28日，北方地区出现今年以来第四次沙尘天气，内蒙古中东部、山西北部、河北中北部、北京、天津及东北地区先后出现扬沙或浮尘，并出现5~7级风，阵风达8~9级。内蒙古锡林郭勒盟局地出现沙尘暴，最低能见度不足400米。

全国沙尘实况图（3月26日-28日）

此次沙尘天气具有覆盖范围广、影响时段集中、空气污染程度重等特点。

——覆盖范围广：目前足迹已遍布包括新疆南疆、内蒙古、山西、河北、北京、天津、辽宁、吉林、黑龙江等地，影响面积约150万平方公里。

——影响时段集中：此次大范围沙尘天气主要出现在27日下午至28日上午，北京地区主要出现在28日早晨至白天。

——空气污染程度重：此次沙尘天气强度大，造成多地空气质量爆表。据环境观测资料显示，内蒙古、京津冀等地PM10峰值浓度1000~2000微克/立方米；其中北京地区从5时至7时PM10小时浓度瞬间由282微克/立方米飙升到接近2000微克/立方米，定陵达3157微克/立方米，同时，北京大部PM2.5峰值浓度为180~335微克/立方米，出现混合型严重污染。

预计，随着影响系统气旋东移，28日夜间开始，上述地区沙尘天气逐渐减弱，其中，北京由于大气扩散条件没有得到明显改善，预计28日至29日两天仍会受浮尘影响，28日夜间起逐渐减弱。

另外，截至目前，今年北方地区已出现4次沙尘天气过程，略少于近十年同期平均次数（4.4次），与去年同期持平（4次）。北京地区出现沙尘次数1次，较近十年同期平均次数（0.1次）偏多。

此次沙尘天气的成因分析

3月以来中国北方地区降水偏少，气温偏高，其中内蒙古中部及华北等地降水偏少3-8成，气温偏高2-6℃，加之北方地区地表土壤已基本解冻，气象条件总体有利于沙尘天气的生成。而且本次影响中国北方地区的气旋发展强盛，从蒙古国起源的沙尘天气，随气旋东移发展携带上游的沙尘一路向西影响到京津冀及东北地区。

根据北京观象台沙尘资料统计分析：20世纪50年代北京市沙尘最严重，春季沙尘日数平均多达26天；60年代至80年代，沙尘日数有所下降，在10~20天之间波动；90年代以后至21世纪初，沙尘日数明显下降，在5~7天左右；2010年以后（2011年-2017年）平均沙尘日数在3天左右。

从气候变化趋势看，目前北京沙尘天气处于年代际偏少的背景下，但春季为沙尘天气多发季节，部分时段仍有可能出现较重沙尘天气。

未来天气气候趋势预测

预计未来10天，冷空气和气旋活动较为活跃，新疆南疆盆地、内蒙古中西部、西北地区东部等地多扬沙或浮尘天气，局地有沙尘暴。其中3月29日至31日，新疆南疆盆地、内蒙古、甘肃西部、宁夏中北部、陕西北部等地将有浮尘或扬沙天气，内蒙古西部、新疆南疆盆地、甘肃西部部分地区有沙尘暴。4月2日至3日，新疆南疆盆地、内蒙古中西部、甘肃西部及华北北部等地还有一次沙尘天气过程。

预计4月份，欧亚中高纬度地区环流呈明显阶段性变化特征，上旬北方地区冷空气活跃，沙尘的动力输送条件较好，华北地区出现沙尘天气的可能性大；中、下旬北方冷空气势力转弱，不利于华北地区出现沙尘天气。

关注与建议

未来几天，新疆南疆盆地、内蒙古、甘肃西部、宁夏中北部、陕西北部等地仍有浮尘或扬沙天气，公众需注意及时关闭门窗，做好防风防沙准备并尽量减少外出。外出需携带口罩、纱巾等防尘用品，行走时远离高层建筑、广告牌等谨防高空坠物。沙尘天气能见度较低，开车出行的公众需放低车速谨慎驾驶。

责任编辑：桂强