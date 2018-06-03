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场面壮观 衡水二中举办高考冲刺誓师大会

场面壮观 衡水二中举办高考冲刺誓师大会
2018年06月03日 11:57 人民日报
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　　原标题：拼了！衡水二中举办高考冲刺誓师大会

　　2018年6月2日晚，河北衡水二中高三年级举行了高考考前冲刺誓师大会，让高三考生通过誓师释放备考压力、增强自信。（来源：视觉中国）

　　誓师大会活动现场，高三班主任带着任课老师站在凳子上，在学生队伍前摇动班旗、挥舞标语，为学生打气加油。

　　班主任们还高举班旗绕场奔跑，引爆了现场的热烈氛围，学生在班主任及老师的带领下喊出班级冲刺高考的誓言，呐喊铿锵有力，响彻茫茫夜空。

　　据悉，“考前誓师大会”只是该校为激励学生、给学生减压的一种方式。

　　除此之外，还会通过考前减压拓展训练、唱励志班歌、实施“快乐高考”等一系列的活动为学生减压。

　　责任编辑：李龙伊

责任编辑：吴金明

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