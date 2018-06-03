副局长违规接受被拆迁人200元吃请 被党内警告

原标题：安徽宿州一副局长违规接受被拆迁人200元吃请，被党内警告
宿州埇桥：通报一起违反中央八项规定精神问题
宿州市埇桥区水利局党组成员、副局长陈秋枫违规接受吃请并收受礼品问题。2014年3月10日中午，在埇桥区新汴河治理工程拆迁工作中，陈秋枫违规接受被拆迁人朱某品吃请共消费200元，并收受三盒茶叶。2018年1月15日，陈秋枫受到党内警告处分。餐费200元及三盒茶叶已上缴。
芜湖镜湖：通报一起违反中央八项规定精神问题
芜湖镜湖区弋矶山公共服务中心小赭山社区原党委书记、居委会主任范兴弟违规组织公款旅游问题。2013年6月，范兴弟在担任社区党委书记、居委会主任期间，以开展社区党建活动为名，组织社区党员前往九华山天池和杏花村旅游景点游玩，共花费公款9000元。2018年5月，范兴弟受到党内警告处分。
来源：安徽纪检监察网
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