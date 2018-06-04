不再简单一关了之 南京中山陵陵寝时隔7年再开放

南京中山陵陵寝内的孙中山先生汉白玉卧像。 视觉中国 资料

原标题：不再简单“一关了之”，南京中山陵解释为何墓室实施预约参观

在时隔7年之后，孙中山先生奉安之地——南京中山陵内最为核心的陵寝（墓室），将重新对公众开放。

南京中山陵园管理局日前正式对外宣布，于今年6月1日起，试行该政策。在试运行平稳基础上，拟于2019年1月1日起，正式施行中山陵陵寝“预约”参观。并在指定范围内禁止禁止大声喧哗和使用扩音讲解设备。

八年前，南京中山陵景区免费对公众开放，但大量的游客涌入狭小的墓室，给文物安全及维护也带来了难题。基于种种考虑，管理方关闭了中山陵的墓室。

但是，近年来，社会各界不断呼吁重新开放墓室。中山陵园管理局相关负责人向澎湃新闻（www.thepaper.cn）介绍，如今，通过实施预约管理，合理控制游客总量、均衡各时段客流，使重新开放墓室具备了条件。

“这是一项好措施。”针对中山陵墓室试行“预约限流开放”政策，南京大学社会学院副教授陆远评价称，从国内外文物场所的管理来看，预约制度既能有效控制人流，又能满足大家的瞻仰中山先生的需要，是景区管理水平和管理理念提升的标志。

关闭多年的墓室

一直以来，南京以丰厚的民国历史积淀为傲。公众一说起南京，便会想起中山陵这一符号性的“名片”。

中山陵位于南京市东郊紫金山南麓，西邻明孝陵，东毗灵谷寺。1925年3月12日，孙中山先生在北京与世长辞。逝世前，中山先生提出，愿葬于南京。

1961年，中山陵成为全国重点文物保护单位。在很长的时间里，维护中山陵的整体保护的费用基本靠政府专项资金。在入不敷出的背景下，经南京市政府批准，自1993年起，中山陵开始收取门票。

2010年，随着各地旅游景区纷纷迈入“免费时代”，当年11月12日，南京市政府宣布，自当年11月12日起，中山陵陵寝免费对外开放。

时任南京市副市长陈刚公开表示，中山陵陵寝免费开放，不仅是提升市民生活品质的重要举措，也可以方便社会各界瞻仰孙中山先生，有利于加快旅游资源整合，打响南京旅游品牌，同时对增进两岸人民的交流和友谊也具有重大意义。

根据当时的公开报道，免费开放第一天，进入参观的客流达5.8万人次。期间，在墓室客流达到2万人次之时，管理方已关闭墓室。不久之后，客流居高不下，管理方随即全面关闭墓室。

“因为墓室很小，只有60多个平方。”提及关闭墓室的原因，中山陵园管理局相关负责人透露，游客过载的情况下，中山先生卧像的大理石栏杆有被挤断的危险，而游客安全、文物安全等方面也存在较大隐患。

重新开放，实施“预约”限流

面对激增的参观者，如何兼顾遗址保护与众多游客参观需求，成为摆在管理方面前的一大考验。

据中山陵园管理局统计，免费开放以来，陵寝长期处于超负荷接待状态。其中，2017年，共接待游客800万人次，日均客流约2.2万人次。陵寝局部地面沉降、台阶破损等问题随之而来。

“通过实施预约管理，合理控制客流，能让文物本体得到更好养护，最大限度保护好珍贵历史文化资源。”廖锦汉对澎湃新闻说。

预约限流参观，也为墓室重新开放创造了条件。最终，管理方根据游览时间的不同，对游客容量进行测算，限定了中山陵陵寝每日接待的游客数。

其中，工作日限定每天1.5万人次；双休日及一般节假日限定每天2.5万人次；重大节假日（国庆节、春节）日均5万人次。

根据南京中山风景区官方微信披露，“预约”参观首日（6月1日），中山陵陵寝预约参观入园人数为14278人，接近限定人次。次日是周末，管理方将预约名额增至2.56万人，全部约满。

“在试运行的阶段，我们每天会做游客峰值的统计，通过大数据分析，后续根据游客参观情况，做出动态调整。”中山陵园管理局副局长廖锦汉说。

重新开放的中山陵墓室，让游客蓄积的瞻仰需求得以满足，在外界看来，较长一段时间将导引更多游客入园。对此，廖锦汉表示，此前，管理方已经做了不少准备工作，迎接进入墓室的参观者。

首先，提高保护的“级别”，定期进行维护保养。其中，规模比较大的是2011年，对陵寝实施封闭保养，对包括墓室在内陵寝做了全面养护。

其次，增加人手，强化陵园的管理。“这两天光志愿者就派了100多人，负责在陵寝等地引导参观、引流人群，咨询服务工作。另外，讲解人员也全员上阵。”廖锦汉对澎湃新闻说。

专家：背后是服务水平的进步

南京大学社会学院副教授陆远对澎湃新闻表示，跟“一关了之”相比，对中山陵墓室实行预约参观，“进步了很多”，说到底，是背后服务水平和服务意识的转变。

据陆远称，出于文物保护的考量，管理方选择关闭中山陵墓室无可厚非。但是，中山陵之所以建成开放式的陵寝，是因为它不仅是孙中山先生的陵寝，更重要的是其承载着非常重要的传播和教育功能，因此，“一定要对外开放”。

陆远强调，中山陵不仅具有历史文化意义上的巨大价值，在建筑意义上也有巨大价值。在陵寝内有两尊孙中山先生的雕像，这在古往今来的墓葬建筑史上是非常罕见的。

“祭堂里的大理石坐像身着长袍马褂，墓室内的汉白玉卧像穿中山装，这是非常特别的。如果墓室一直关着，就无法向世界传播南京和孙先生艺术上的审美，所以说，开放墓室是大势所趋。”陆远说。

通过预约参观控制游客数量，保护自然和文化遗产的完整性，是景区的“通行做法”。

譬如，近年来游客急剧攀升的厦门鼓浪屿，每日容纳人数最多达到5万人，而相关报告显示，该景区最合宜的人数是2.5万人。在鼓浪屿被列入世界遗产之后，当地政府表示，将采取措施控制游客数量。

陆远告诉澎湃新闻，除了“预约”参观制，采用严格的定时开放制度，也不失为景区保护文物的一项举措。在日本、美国等国的博物馆，通常会邀请文物保护专家制定方案，确定每周开馆时间。

澎湃新闻从中山陵园管理局获悉，中山陵此番也实施了上述做法，即在每周一“闭关”维护，并规定开放时间为每日8：30至17：00。

相关研究表明，为了兼顾文化遗产的保护和游客的需求，国内外均有值得借鉴的经验。比如，以金字塔及狮身人面像著称的埃及吉萨高地，采用的办法是运用全球情报系统（GIS），用它检测景区的最佳游览线路、古建筑的损失情况等。

国内的敦煌莫高窟，则在实行预约制度之外，在旅游旺季到来之前，搜集整理游客信息，然后做出接待计划。另外，还通过游客分流缓解洞窟的压力。

责任编辑：张义凌