台军称F-16飞行员殉职 半年多已两架战机“出事”

原标题：台军称F16战机飞行员殉职，半年多已有两架战机“出事”

6月4日午间，海外网援引台媒消息称，台军“汉光34号演习”实兵操演4日首日展开，却传出有1架F-16战机在从花莲起飞后，于当地时间下午1点43分失联。最新消息称，战机飞行员吴彦霆已确认殉职。

据台湾“东森新闻云”此前报道，台空军第12战术侦察机中队的两架F-16战机，4日中午一同执行例行演练任务，但其中1架战机疑似在下午1点43分时，飞往东北部基隆附近空域途中失联。另一架战机持续呼叫，但未获回应。据基隆市消防局第二大队长指出，他们已接收到搜救的指令。

稍晚些时候，据台湾“中时电子报”报道，有登山客报案表示，在新北市瑞芳区五分山发现疑似为坠机残骸。新北市消防局后指出，在五分山雷达站步道3公里处，发现飞机的主力伞及滑行的痕迹，撞击点正在厘清，附近有闻到油的味道。另外，在现场疑似发现战机阻力伞，未发现飞行员，消防队正持续搜索中。

4日晚间，台媒报道称，台军方出面说明，从现场发现的肩章及烧毁的空军飞行员抗G衣，可以确定吴彦霆已经殉职。考量搜救人员安全，将在晚间八时停止搜救，6月5日上午六点再行搜寻。

2017年11月7日，台湾新竹基地499联队上尉飞行员何子雨晚间驾驶“幻影”单座战机，于当日18时43分在台湾北部海域执行夜间航训时失踪。后据台媒报道，战机黑匣子讯号位于水下，或已解体。

责任编辑：余鹏飞