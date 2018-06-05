美国被指考虑派军舰穿台湾海峡 上次穿越是11年前

原标题：英媒披露：美正考虑派军舰穿越台湾海峡
参考消息网6月5日报道 英媒称，美国官员表示，美国正考虑派一艘军舰穿过台湾海峡。在中美关系紧张之际，此举可能会引发来自北京的激烈反应。
据路透社6月4日报道，美国官员说，美国今年已经审查过一次派航空母舰通行台湾海峡的计划，但最终放弃了。
报道称，美国航母上一次穿越台湾海峡是在2007年小布什执政期间。（编译/王露露）
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