越南一天内与两个国家谈南海问题 都说了些啥?

原标题：一天内，越南与两国谈南海问题

越南政府总理阮春福会见韩国国防部长官宋永武。（图源：越通社）

中国南海新闻网6月5日电据越通社4日报道，越南政府总理阮春福当天下午会见正在越南访问的韩国国防部长官宋永武。

阮春福表示，建交25年来尤其是2009年两国建立战略合作伙伴关系以来，越韩友好合作关系蓬勃发展，两国在经贸、投资领域的务实合作不断走向深入。他高度评价两国外交部的合作成果，并指出，越南政府一向支持并为两国国防部加强合作，从而进一步丰富两国战略伙伴关系内涵等创造便利条件。

宋永武强调，将竭尽全力促进越南与韩国关系发展。他表示，韩国将越南摆在其“新南向政策”的优先方向。阮春福对此表示欢迎。

在谈到南海问题时，宋永武表示，因为韩国大部分货物运输都经过南海，所以韩国十分重视南海航行与飞越自由问题。他和阮春福就“将南海建设成遵守国际法、维护航行与飞越自由的和平之海、合作之海、友好之海”交换了意见。

中国南海新闻网注意到，6月4日当天，越南还与加拿大谈了南海问题。

越南政府副总理兼外交部长范平明会见加拿大国防部长哈尔吉特·萨詹（图源：越通社）

越通社4日报道称，越南政府副总理兼外交部长范平明当天会见了自6月4日至6日对越南进行正式访问的加拿大国防部长哈尔吉特·萨詹。这是加拿大国防部长首次对越南进行访问。

会谈中，双方就越加双边关系、多边合作等问题交换了意见。

关于南海问题，双方一致强调维护地区和平稳定的重要性。双方重申支持在遵守包括1982年《联合国海洋法公约》《南海各方行为宣言》等的基础上和平解决南海争端，不使用武力或以武力相威胁，尊重外交和法律程序，早日制定“南海行为准则”等。（中国南海新闻网 姚凌）

来源：海外网—中国南海新闻网

责任编辑：张玉